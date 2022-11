Projetos de creche incentivam crianças na leitura e educação financeira em Manaus

Manaus (AM) – As crianças da Creche Municipal Professora Dalvina do Nascimento Martins, localizada no conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, tiveram uma manhã especial nesta quinta-feira (10).

Elas participaram de dois projetos que incentivam a leitura e despertam para o lado lúdico, além de trabalharem a educação financeira: o “Roda de Leitura” e “Vila Sésamo”, respectivamente. Ambas as iniciativas buscam fazer com que os pais interajam com os filhos e o ambiente escolar.

A creche conta com vários espaços lúdicos para incentivo da leitura / Foto: Carlos Araújo

Em uma manhã que reuniu a comunidade, uma das idealizadoras da ação, a professora Terezinha Rodrigues, falou sobre a importância do “Roda de Leitura”.

“Ele foi criado com o intuito dessa interação. As crianças observam como o adulto conta a história, são incentivadas a ler e aprender ainda mais. Além disso, ganhamos um prêmio nacional sobre o assunto, o que é uma vitória para todos da creche”, explicou.



O espaço conta, agora, com uma biblioteca infantil móvel, que funciona como espaço para aumentar o contato dos alunos com os livros.

Idealizadora do “Roda de Leitura”, professora Terezinha Rodrigues falou aos pais e alunos sobre o ato de ler na vida das crianças / Foto: Carlos Araújo

“A biblioteca Vovó Anézia, que foi inspirada na minha avó, vai ser um espaço permanente para nossas crianças “, comenta Terezinha.

Biblioteca infantil móvel, vovó Anézia, agora é realidade da unidade escolar / Foto: Carlos Araújo

Vila Sésamo

O projeto visa despertar nas crianças a Educação financeira e orientar no planejamento da vida adulta, de forma lúdica.

A gestora da creche, professora Fabíola Neves, ressaltou sobre a participação dos pais nesse processo.

“Temos agora nosso espaço de leitura móvel e nossos pais são ponto chave para uma boa educação dos pequenos. O projeto vai trabalhar de forma lúdica esta questão. Vamos continuar transformando para melhor o futuro dos pequenos, afirmou.

A gestora da unidade educacional, Fabíola Neves e equipe, tem ganhado elogios da comunidade / Foto: Carlos Araújo

Fabíola Neves destacou, ainda, que o Vila Sésamo dá as ferramentas para que as crianças possam, no futuro, estar preparadas para alcançar seus sonhos.

“São três pilares: sonhar, planejar e alcançar. Primeiro, a gente pensa o que cada turma quer, que cada maternal quer. Fizemos várias promoções, arrecadamos. O sonho era a biblioteca móvel. Hoje as crianças podem ouvir as historinhas em qualquer parte da creche. Isso transforma a vida das crianças. Algumas crianças fizeram cofrinhos, traziam suas moedinhas. As crianças têm noção do que podem usar, podem gastar e as professoras educam e explicam o que é”, disse.

Equipe capitaneada pela professora Fabíola Neves comemora sucesso dos projetos / Foto: Carlos Araújo

Vitória: professora Fabíola Neves comemora sucesso dos projetos ao lado dos pais, alunos e professores da creche:

O evento foi prestigiado por colegas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) / Foto: Carlos Araújo

Comemoração

Pais das crianças estão satisfeitos com as ações desenvolvidas / Foto: Carlos Araújo

Os pais e moradores aplaudem a iniciativa. A dona de casa Maria da Silva, 36 anos, mora no conjunto Canaranas há cinco anos e afirma que o trabalho desenvolvido na escola é de excelência.

“Eles se preocupam com o melhor para nossos filhos. Tenho uma filha de seis anos e ela adora estudar aqui. Somos muito felizes e ver que todos são tratados com amor nos deixa muito satisfeitos. Todos esses projetos me ajudaram a ficar mais próxima da minha pequena”, comemora.

O autônomo Heitor Oliveira, 47, tem um sobrinho que estuda da creche. De acordo com ele, é uma satisfação ver o quanto o trabalho está ajudando na educação da criança.

“Quando ele vê um livro em casa, já pega para folhear. Tudo isso é o incentivo do que eles fazem de bom para as comarcas. Parabéns a gestão da escola e todos os professores”, disse.

Confira alguns espaços:

Crianças e pais podem praticar a leitura ao ar livre/ Foto: Carlos Araújo

O ambiente foi ornamentado com criatividade para despertar o lado lúdico das crianças / Foto: Carlos Araújo

Pais e crianças tiveram uma manhã de interação / Foto: Carlos Araújo

