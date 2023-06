Nova rodoviária de Manaus oferecerá serviços essenciais à população

Manaus (AM) – Para oferecer um serviço com mais qualidade, segurança e conforto aos usuários do transporte coletivo urbano, interestadual e internacional, na capital amazonense, o prefeito David Almeida, assinou, na tarde desta segunda-feira, 19/6, a ordem de serviço para adequação e adaptação do novo terminal rodoviário 6 (T6), localizado no bairro Lago Azul, zona Norte da cidade.

O novo espaço irá oferecer uma série de serviços essenciais à população. A mudança da rodoviária é uma iniciativa importante, resultado da parceria entre prefeitura e governo, que visa modernizar o transporte público local e melhorar a qualidade da população que utiliza esses serviços.

“Nós estamos transformando esse terminal em uma estação rodoviária. Em toda grande cidade é preciso ter um grande aeroporto e uma rodoviária que integram as pessoas que chegam e, nessa parceria da prefeitura com o Governo do Amazonas, nós temos a oportunidade de dar a ordem de serviço para uma obra que vai durar até 12 meses. Além disso, as linhas vão continuar atuando aqui, e nós vamos tornar esse local, um local comercial, vamos ampliar serviços, e tornar essa uma rodoviária digna da cidade de Manaus”, assegurou Almeida.

Atualmente, a rodoviária de Manaus está localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, zona Centro-Sul. A via é um dos principais corredores viários da cidade e faz ligação com as zonas Norte e Sul e, constantemente, o fluxo de ônibus influencia na via, causando transtorno a fluidez em ambos os sentidos.

Com mais de 1.400 metros quadrados de área construída e pouco espaço para possível ampliação, o local precisa de uma reestruturação para atender todas as demandas para quem realiza as viagens interestaduais e internacionais, como explicou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins.

“Todos os caminhos da cidade, as ligações rodoviárias chegam mais rapidamente neste local. E para sair daqui nós vamos ter linhas de ônibus para o Centro e para todos os terminais da cidade dentro do nosso sistema. Com isso, a gente consegue levar qualidade e também fazer com que seja mais rápido e mais barato para as pessoas, melhorando a condição de trafegabilidade também na cidade de Manaus”, disse o titular.

Nova Estrutura

O novo terminal rodoviário terá uma estrutura de cobertura que irá proteger as áreas essenciais do local, ampla área de embarque e desembarque, serviços públicos, restaurante, praça de alimentação, guichês para venda e compra de passagens, aproximadamente cem vagas de estacionamento (táxi/aplicativos, idosos, deficientes, ônibus), 18 lojas, correios, área administrativa, juizado de menores, depósito, cabine para envio e recebimento de cargas, e paraciclos.

A proposta da nova rodoviária prevê 7.780 metros quadrados de área construída, no terreno de 25.000 metros quadrados, com integração de ônibus urbano e rodoviário. O local beneficiará a população com serviços essenciais, resultado de convênio entre prefeitura e estado. Já existem tratativas para levar órgãos que ofereçam atividades de interesse coletivo dos moradores do entorno.

A infraestrutura irá melhorar, significativamente, a qualidade de vida dos moradores do bairro que, agora, poderão realizar suas atividades cotidianas com mais facilidade e comodidade.

Mais Mobilidade

Além disso, a transferência da rodoviária trará melhorias no transporte público, com linhas mais eficientes e modernas, além de um terminal mais organizado e seguro. Os moradores poderão se deslocar para outras partes da cidade com mais rapidez e conforto, sem precisar enfrentar longas filas ou esperar por horas.

Uma nova adequação da frota será realizada e os serviços serão implantados, diminuindo o número de carros nas vias principais e na região central da cidade, tornando o sistema mais rápido e as viagens ocorrerão em um tempo mais curto. Outro benefício da transferência da rodoviária para o bairro Lago Azul é a revitalização da área, que irá impulsionar o desenvolvimento local e atrair novos investimentos.

Com a chegada de novos serviços e estabelecimentos comerciais, a região tende a se tornar mais valorizada e atraente para os moradores e visitantes. Além da sua localização ser próxima às principais rodovias, ela terá três acessos, que serão pelas avenidas Governador José Lindoso e Comendador José Cruz, e ramal do Acará, com estacionamento para 104 veículos, incluso à Pessoa com Deficiência (PcD) e idosos, carga e descarga e táxis, e estacionamento para ônibus de viação e duas guaritas. Contará também com dez baias para ônibus de viação, com área para embarque e desembarque distintos, com acesso exclusivo para passageiros, dando mais segurança aos mesmos e aos funcionários.

Dentro de suas dependências, terá uma plataforma exclusiva para ônibus urbano, dando maior facilidade a locomoção dos passageiros para outros pontos da cidade. Com uma estrutura superior à existente, a nova rodoviária contará com quatro banheiros, sendo dois femininos e dois masculinos com quatro cabines convencionais e uma para deficientes em cada banheiro, dando um total de 20 cabines, dois fraldários, um vestiário masculino e um feminino com dois vasos e dois chuveiros cada um para uso exclusivo de funcionários.

