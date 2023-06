Homem é preso suspeito de estuprar as próprias filhas de 13 e 14 anos, em Manaus

O crime ocorreu em 2019, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 51 anos foi preso, nesta quarta-feira (21), suspeito de estuprar as próprias filhas adolescentes. O crime ocorreu em 2019, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, na época da ocorrência, as vítimas tinham 13 e 14 anos. Segundo o relato das jovens descrito na denúncia, em vários momentos o homem teria violado a dignidade sexual de ambas.

“O caso foi denunciado pela mãe das meninas, após uma das filhas contar o que estava acontecendo. As informações foram devidamente apuradas e o indivíduo foi indiciado pela prática criminosa, bem como teve sua prisão preventiva decretada e cumprida na data de hoje”, disse.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

