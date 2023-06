Alunos promovem exposição de Biologia sobre os sistemas do corpo

Com atividades sensoriais, trabalho envolve alunos do Ensino Fundamental

Manaus (AM) – Estudantes do 2º ao 7º ano, do Ensino Fundamental, da Escola Estadual (EE) Desembargador André Vidal de Araújo, realizaram uma apresentação e exposição sobre os sistemas do corpo humano. A atividade marca o término do 2º bimestre e a exposição fica montada até esta sexta-feira (23/06), no turno matutino.

Orientados pela professora de biologia Renata Barros, os alunos desenvolveram um álbum ilustrado e diversos protótipos para apresentar aos outros estudantes da escola, a partir das aulas e de pesquisas. A professora destacou a empolgação dos alunos em desenvolver a atividade e como ela acredita que os estudantes foram beneficiados com a ação.

“Os alunos estavam bem empolgados participando. Inclusive, estavam pedindo para expor os trabalhos e queriam mostrar a produção deles. Quando os estudantes conseguem mostrar na prática o que aprenderam, significa que sim, o resultado foi alcançado”, disse a professora.

Sensorialidade

Durante a divisão para apresentação e exposição, os estudantes surdos e com dificuldades auditivas ficaram com a mostra dos órgãos dos sentidos.

Na apresentação, eles utilizaram a linguagem de sinais para explicar o trabalho junto a intérprete Simone Barroso e também desenvolveram uma atividade sensorial com os participantes, em que eles tinham que experimentar sensações e sabores.

A gestora da escola, Suzy Vidinho, falou sobre a ideia de realizar uma produção diferente que pudesse ser divertida para os alunos e que todos pudessem participar.

“A professora Renata compartilhou a ideia da metodologia diferenciada em uma conversa informal e percebemos como essa abordagem seria atrativa para os estudantes, o que de fato foi. Os alunos surdos se sentem valorizados em poder participar e apresentar com segurança, pois são acolhidos por toda a comunidade escolar, tendo um acompanhamento todo especial por parte da intérprete Simone Barroso. A nossa escola está caminhando diariamente rumo à inclusão em sua essência”, explicou a gestora.

