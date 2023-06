Homem é preso por furto de objetos avaliados em R$ 70 mil em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo (AM) — Um homem de 18 anos foi preso por furto, na quarta-feira (21), em sítio localizado no quilômetro 126, na Rodovia Federal BR 174, no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). Na ocasião, o suspeito furtou objetos avaliados em cerca de R$ 70 mil.

De acordo com o delegado Valdnei Silva, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o acusado aproveitou que o imóvel estava sem residentes, já que os proprietários estavam viajando, para invadir e furtar diversos objetos da propriedade. Foram levadas, do local, equipamentos de produção alimentar e uma televisão de 43 polegadas.

“O fato criminoso ocorreu no dia 12 de junho deste ano. O autor trabalhava no mesmo ramal onde o sítio está localizado, por isso sabia que o imóvel estaria vazio. Durante as investigações, descobrimos que a câmera de segurança do local foi desligada dias antes do ocorrido e, na referida data, o indivíduo consumou o crime” , declarou.

Conforme o titular, o infrator foi conduzido à delegacia, onde foi ouvido e indiciado pela prática criminosa.

Procedimentos

Parte dos objetos furtados foram recuperados e entregues ao proprietário. O indivíduo foi indiciado por furto qualificado com destruição de obstáculo e ficará à disposição da Justiça.

