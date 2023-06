Um homem identificado como Valdenei Cardoso Mota, de 32 anos, foi morto a tiros durante a terça-feira (20), no Beco do Caroba, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Segundo as testemunhas, Valdenei estava nas proximidades de sua casa, quando foi abordado por três homens armados, que dispararam contra a vítima, atingindo sua cabeça e costas.

Os criminosos fugiram sem ser identificados e Mota morreu ainda no local. A mulher e o filho estiveram no local e se desesperaram com a cena, tentando reanimar o familiar.

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, para procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

