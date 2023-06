Pintor é morto a tiros no União da Vitória, em Manaus

Um homem identificado como Augusto Leonardo Ferreira da Silva, de 27 anos, foi assassinado a tiros durante a noite de quinta-feira (22), na rua 17, comunidade União da Vitória, bairro Tarumã-

Açú, Zona Oeste de Manaus.

Testemunhas informaram que Augusto trabalhava com lanternagem e pintura. A vítima encontrou com amigos em um lanche e depois foi surpreendida por homens armados, que dispararam contra ele. Augusto morreu ainda no local.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo. A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

