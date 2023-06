Lula articula agenda para participar do Festival de Parintins 2023

Faz 20 anos desde a última visita do presidente a Parintins, quando participou do festival.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenta articular um espaço na agenda para ir ao 56º Festival Folclórico de Parintins, no interior do Amazonas.

De acordo com o jornalista Mario Adolfo Fillho, a expectativa é que o presidente venha para na sexta-feira (30) ou no sábado (01), mas a definição só deve acontecer durante a próxima semana.

A última vez que Lula esteve em Parintins para assistir os festejos foi há 20 anos, no ano de 2003, durante seu primeiro mandato.

Segundo uma fonte anônima do jornalista, um evento que ocorrerá em São Paulo no mesmo final de semana do festival, pode tirar o presidente da festa no Amazonas.

“Temos a informação de que uma pré-agenda com quatro ministros está montada para o Festival de Parintins, mas ainda não há qualquer definição” , afirmou.

Em Parintins, nas eleições de 2022, considerando os votos na cidade, Lula obteve 82,56% dos votos válidos, enquanto o então presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu apenas 17,44%.

