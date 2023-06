Motoboys realizam protesto em frente a condomínio após trabalhador ser agredido em Manaus

Um grupo de entregadores de delivery realizou um protesto na manhã desta segunda-feira (26), em frente a um condomínio no Conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, após um trabalhador da classe ser agredido por um morador.

De acordo com o relato da vítima, o motoboy José Fábio Nogueira da Costa, de 49 anos, um morador o agrediu no momento em que tentava realizar a entrega de um pedido.

‘Geralmente a gente não sobe para fazer a entrega. Eu falei que não iria subir, mas decidi subir para evitar alguma coisa. Quando fui chegando, ele quis tomar o pedido da minha mão, ele abriu a porta só de cueca, já teve falta de respeito. Ele me chamou de preguiçoso e eu disse que a gente não é obrigado a subir. Me virei para ir para o elevador de serviço e ele voltou para discutir. Ele me deu o primeiro soco no rosto, depois ele me deu um murro na boca. Eu reagi, e desci. Avisei que fui agredido, o morador ainda desceu para tentar me agredir novamente’, contou o entregador.

Revoltado com a situação, o trabalhador questionou a falta de medidas do poder público com o grupo profissional.

‘Toda a classe merece respeito. Está virando moda querer agredir entregador, até quando vai acontecer isso? Até quando acontecer algo mais grave. Teve um amigo nosso que levou tiro, levou facada. Até quando os nossos representantes municipais e estaduais vão permitir isso com os nossos trabalhadores? Somos uma classe inferior?’, perguntou José.

O profissional informou que registrou o Boletim de Ocorrência e que irá fazer o exame de corpo de delito. O síndico do condomínio não atendeu nenhum trabalhador.

