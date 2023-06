Abel Ferreira é punido pelo STJD após confusão com celular de jornalista após partida

A confusão aconteceu após o empate do Verdão por 1 a 1 com o Atlético-MG

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi julgado e punido com um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta terça-feira (27), por ter tomado o celular da mão de um jornalista em uma confusão após o empate do Verdão por 1 a 1 com o Atlético-MG, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Ferreira foi julgado por ser enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Despostiva (CBJD), que aborda sobre “assumir qualquer conduta contrária à disciplina e à ética desportiva”.

Relembre o caso

O treinador tomou o celular das mãos de um jornalista da Rede Globo de Minas, que filmava uma discussão do diretor de futebol da equipe paulista com o árbitro da partida, Ronei Cândido Alves.

ASSIM NÃO PODE, PROFESSOR! 😳🥺 Abel Ferreira discutiu com repórteres e tomou o celular de um deles após gravação de momentos de reclamações contra a arbitragem. Um dirigente do clube estava discutindo com um membro da arbitragem quando o comandante do Palmeiras chegou e fez isso… pic.twitter.com/7NZr9QGcUq — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 29, 2023

