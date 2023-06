Idade internacional começa a ser adotada na Coreia do Sul

A partir desta quarta-feira (28), uma nova lei de idade entrou em vigor na Coreia do Sul. Segundo a nova legislação, “todas as áreas judiciais e administrativas” em todo o país do Leste Asiático adotarão o sistema de “era internacional” usado pela maior parte do mundo, encerrando anos de debate sobre os problemas causados ​​pelo uso anteriormente comum de “idade coreana” e “idade do calendário”.

Segundo o Ministro de Legislação Governamental, Lee Wan-kyu, a padronização das idades “reduzirá várias confusões e disputas sociais”.

Aprovada pelo Parlamento da Coreia do Sul em dezembro de 2022, a lei também deve “reduzir bastante os custos sociais desnecessários devido ao uso misto de padrões de idade”, disse Lee, acrescentando que essa foi uma promessa importante do presidente Yoon Suk-yeol. , que tomou posse em maio passado.

*Com informações da CNN

Leia mais

Cantor Lee Jihan é uma das vítimas mortais de tragédia na Coreia do Sul

Coreia do Sul cancela shows de K-pop após tragédia com 153 mortos

Coreia do Sul e EUA lançam mísseis em resposta a testes norte-coreanos