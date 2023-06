UGPE anuncia obras de recuperação viária em Apuí, com investimentos de R$ 10 milhões

Apuí (AM) – A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), vai executar, no segundo semestre deste ano, um pacote de obras de recuperação viária no município de Apuí (a 408 quilômetros de Manaus). As intervenções contemplam asfalto, drenagem, construção de sarjeta, meio-fio e calçadas, na área urbana, com investimentos da ordem de R$ 10 milhões.

Nesta quarta-feira (28/06), o secretário da Sedurb, engenheiro civil Marcellus Campêlo, recebeu o prefeito do município, Marcos Lise, para discutir os detalhes dos serviços a serem realizados.

“Apuí é um grande produtor de grãos, de enorme importância para a economia do Estado. O governador Wilson Lima orientou que nossas equipes fizessem o levantamento e a elaboração de um projeto para a modernização do sistema viário. A meta é iniciarmos as obras até o final de agosto”, informou o secretário.

Apuí é uma cidade com mais de 20 mil habitantes, no sul do Estado. Para o prefeito Marcos Lise, a recuperação viária pelo Governo do Amazonas será um marco divisor na mobilidade urbana do município. “Essa obra vai beneficiar toda a população, pois, quando chega a época da chuva, é lama, e, quando chega o verão, é a poeira”, afirmou.

A equipe de engenharia da UGPE vai trabalhar em cima de dados e relatórios fotográficos e de topografia da Prefeitura e da lista de ruas que precisam e serão contempladas com as obras.

*com informações da assessoria

