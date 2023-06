Escola Estadual vence pela 2ª vez consecutiva a etapa estadual do programa Jovem Senador

Manaus (AM) – A etapa estadual do programa Jovem Senador chegou ao fim com a vitória da aluna Hagnes Rodrigues, da Escola Estadual (EE) Profº Ruy Alencar, na zona norte de Manaus. A estudante se classificou para a etapa nacional da iniciativa, que acontece em agosto, quando 27 discentes de todo o país passarão uma semana em Brasília, em total imersão na rotina de um parlamentar no Senado Federal.

O projeto funciona por meio de um concurso de redação, do tipo dissertativa–argumentativa, a mesma usada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com o tema “Saúde mental nas escolas públicas”, a iniciativa teve mais de 3,1 mil participantes no Amazonas.

“Eu acho que saúde mental é deixar de se importar com as coisas que te fazem mal e foi assim que escrevi meu texto. É a primeira vez que participo de uma iniciativa tão grande como esta. Fiquei extremamente feliz pelo resultado. Foi tudo muito proveitoso, porque treinei bastante a escrita da redação que vou utilizar no Enem”, ressaltou a vencedora do programa, Hagnes Rodrigues.

Presente na solenidade de encerramento da etapa estadual, a secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar, Kuka Chaves, destacou que o programa é bastante incentivado pelos professores da rede estadual.

“Essa iniciativa tem uma característica muito boa que é a de incentivar, por meio de redações, a reflexão sobre temas políticos e sociais muito relevantes. Ver a criatividade, o preparo, o discernimento desses alunos são muito encantadores. O programa é de grande cunho educacional”, afirmou.

Bicampeã

A EE Prof Ruy Alencar conquistou pela segunda vez consecutiva a etapa estadual do programa Jovem Senador. Em 2022, a aluna Esthefane Feitosa tinha vencido com a redação “200 anos de Independência: lições da história para a construção do amanhã”, sob orientação do professor Elianai Castro.

O docente também foi o responsável pela orientação de Hagnes e contou sobre o processo que desenvolve com os alunos dele, para que eles sejam tão aplicados à prática da redação.

“Nas minhas turmas, a participação dos alunos é de 100%. Enxergamos como uma maneira de, também, prepará-los para o vestibular. Eles me trazem a redação e nós vamos lapidando, dia após dia. A redação da Hagnes, por exemplo, foi alterada um dia antes da entrega. É um trabalho de aperfeiçoamento”, explica.

