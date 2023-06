“Estão fazendo um Carnaval com o voto do relator”, diz Valdemar Costa Neto

Brasília (DF) – O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou à CNN que há um “Carnaval” em torno do voto do ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), favorável à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele também disse que não acredita que este será o resultado final do julgamento.

“Estão fazendo um Carnaval com o voto do relator, que todos nós já esperávamos que vinha pela condenação”, afirmou Costa Neto.

Para o presidente do partido de Bolsonaro, é preciso aguardar os próximos votos.

“Agora é que começa o julgamento. Tenho confiança na justiça, e vamos ganhar essa loucura de processo que não era nem para existir”, completou.

Aliados de Bolsonaro ainda apostam as fichas em um pedido de vista por parte de algum magistrado, o que atrasaria o desfecho do julgamento. Caso isso aconteça, o ministro que pedir vista deverá devolver os autos para a retomada do julgamento em até 30 dias, renováveis por mais 30 dias.

A sessão do TSE será retomada na próxima quinta-feira (29). O próximo a votar é o ministro Raul Araújo.

Os demais ministros votarão na seguinte ordem: Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

Para formar maioria são necessários quatro votos.

*Com informações da CNN

