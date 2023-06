Manaus oferta nova ferramenta para exames preventivos contrao câncer de colo do útero

Manaus (AM) – Pela primeira vez, o exame para coleta de preventivo em meio líquido, método mais avançado do que a coleta convencional, será oferecido de forma gratuita no sistema público de saúde. Em Manaus, por uma iniciativa da gestão municipal, a metodologia vem sendo incorporada visando proporcionar maior eficácia no rastreamento do câncer de colo de útero, tipo com maior incidência em mulheres no estado do Amazonas.

Até o final de julho, o método deverá estar disponível em 55 unidades distribuídas entre os quatro distritos urbanos e o distrito rural da capital.

A iniciativa pioneira da rede municipal de saúde de Manaus destaca-se entre as capitais brasileiras. Segundo a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, a oferta da metodologia nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município visa antecipar um possível tratamento da doença, em casos positivos.

“O papel da rede básica é oferecer gratuitamente e incentivar a realização regular do exame preventivo em mulheres que já iniciaram a vida sexual. Para isso, é necessário buscar novas tecnologias e métodos que garantam o aprimoramento contínuo do atendimento e é isto que estamos fazendo”, destaca Shádia.

Das UBS, os exames das usuárias são encaminhados para serem processados e analisados em laboratório de referência, instalado na Zona Sul da cidade. No local, foram instalados os equipamentos com tecnologia de ponta que são responsáveis pela etapa de processamento automático do material biológico coletado, com “filtragem” de células e fixação nas lâminas, que depois são analisadas pelos citologistas da unidade, para emissão do resultado.

A coleta em meio líquido apresenta várias vantagens significativas no serviço de saúde. Entre elas, um melhor método de preparação da lâmina, tornando a interpretação mais fácil, aumento da sensibilidade e especificidade, além de maior eficiência no manuseio das amostras, o que resulta em análises mais rápidas e na liberação mais ágil dos laudos.

Implementação gradual

De acordo com a gestão municipal em saúde de Manaus, inicialmente, a implementação do serviço está sendo trabalhada em unidades básicas com maior demanda, que estão recebendo os kits de materiais necessários para a coleta. Após implementação nessas unidades, o serviço será distribuído em mais pontos da rede.

Para isso, foi necessário oferecer treinamento específico aos profissionais da saúde, tanto para a coleta, quanto para a utilização do sistema de análise. Conforme informações da gerente de Apoio Diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), Ana Paula Neves, a ideia é ter neste início um quantitativo mensal de 8 mil coletas.

A enfermeira Lúcia Freitas, chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher de Manaus, destacou que o câncer de colo do útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos do papilomavírus humano (HPV), chamados de tipos oncogênicos. Em 2022, de acordo com o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), Manaus registrou 190 óbitos por câncer de colo do útero.

“Apesar de ser um problema de saúde pública com alta incidência na Região Norte, o câncer de colo do útero é passível de erradicação. A estratégia global proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) inclui a ampliação da vacinação contra o HPV, disponível na rede pública para meninos e meninas de 9 a 14 anos, e o rastreamento e tratamento das lesões precursoras”, explica Lúcia.

No ano passado, mais de 115 mil coletas de exames preventivos foram realizados na rede de saúde do município, sendo que 99 mil eram de mulheres na faixa etária de risco. Caso seja detectada alguma lesão precursora, as usuárias são encaminhadas para realizar a biópsia e seguir com o acompanhamento nos serviços especializados.

Com a implementação da nova tecnologia em todas as unidades da rede municipal, espera-se reduzir o tempo médio de entrega dos resultados de 20 para 15 dias. Além disso, a capacidade de processamento de exames deve passar para 10 mil exames mensais.

Notoriedade nacional

Manaus tem se destacado como referência nacional na atenção básica à saúde, por garantir, por cinco vezes consecutivas, o primeiro lugar entre as capitais brasileiras no ranking da atenção primária, divulgado pelo Ministério da Saúde por meio do Previne Brasil. No primeiro quadrimestre de 2023, entre os meses de janeiro a abril, a cidade obteve um Índice Sintético Final (ISF) de 8,46.

Para o cálculo da nota, são avaliados sete indicadores. Um deles está relacionado à saúde da mulher, com a realização de exames preventivos neste público, além da atenção à saúde da gestante, a cobertura vacinal contra a poliomielite e a pentavalente, além do acompanhamento de hipertensos e de diabéticos na rede.

“Estamos recebendo um excelente feedback do Ministério da Saúde em relação aos serviços ofertados em Manaus, mas sempre há espaço para melhorias. Implementar este tipo de ferramenta é acompanhar o desenvolvimento da ciência em prol do cidadão. É um tipo de exame já utilizado em diversos locais do país, mas nunca oferecido no sistema público, como estamos fazendo agora. Manaus sai na frente”, destaca o prefeito da cidade, David Almeida. destaca o prefeito David Almeida.

