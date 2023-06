Parintins 2023: veja o que funciona durante o ponto facultativo desta sexta-feira em Manaus

O Governo do Amazonas decretou ponto facultativos nas repartições públicas, alguns serviços de Manaus, funcionarão no sistema de plantão. A medida é por conta da realização do 56° Festival Folclórico de Parintins, que começa nesta sexta-feira (30) e vai até o domingo (2).

Saúde

Os serviços oferecidos pelas 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) funcionarão normalmente, em regime de plantão de 24h.

Estarão funcionando os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), além do serviço de emergência do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam).

Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normalmente.

Segurança

As centrais de flagrantes dos 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) Zona Centro-Sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai), irão funcionar em regime de plantão 24h.

Segundo o Governo do Amazonas, a Secretaria de Estado de Administração e Gestão deverá organizar o banco de horas relativo aos pontos facultativos, com vistas a futura compensação pelos servidores.

