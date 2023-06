Ônibus do Princesa do Solimões tomba na BR-174 a caminho de Boa Vista

O ônibus que levava a delegação do Princesa do Solimões tombou na BR-174 (Manaus/Boa Vista), na madrugada desta sexta-feira (30), a caminho de Roraima. O time entra em campo neste sábado (1º), no estádio Canarinho pela 11º rodada da Série D do campeonato brasileiro.

Em comunicado nas redes sociais, a direção do clube afirma que todos os atletas e membros da comissão passam bem e que ninguém se feriu no acidente.

Membros da equipe tiveram dificuldades para sair do veículo, pois o lado que tombou era o lado da porta, o grupo estava dividido em dois ônibus, que cederam espaço, e seguiram viagem para Boa Vista.

Leia a nota na íntegra:

“Durante a madrugada, o ônibus que levava a delegação do Tubarão do Norte para o jogo da 11ª Rodada da Série D, em Boa Vista-RR, tombou em área da reserva no caminho da capital de Roraima. A delegação não sofreu ferimentos e continua a caminho de Boa Vista em outros ônibus. Amanhã o Princesa joga contra a equipe do São Raimundo/RR no estádio Canarinho às 16h”, escreveu o clube nas redes sociais.

