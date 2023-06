Luís Castro aceita proposta do Al Nassr e deixa o Botafogo por R$ 29 milhões

O técnico Luís Castro está de saída do Botafogo, o português aceitou proposta milionária para treinar o Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, ele deixa o Glorioso na liderança do Campeonato Brasileiro até o momento com 30 pontos.

O treinador ainda comanda o time contra o Magallanes, na noite desta quinta-feira (29) em jogo pela Copa Sul-Americana.

O contrato do português com o time saudita é para duas temporadas, com salário de 6 milhões de dólares (R$ 29 milhões reais na cotação atual) , além de uma casa avaliada em R$ 13 milhões. Se cumprir o contrato até o fim, Castro ficará com a propriedade do imóvel.

O nome cotado para substituir Castro é Bruno Lage, entre os técnicos brasileiros estão Rogério Ceni.

