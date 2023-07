Shopping de Manaus oferta oficina gratuita de pizza para animar as férias da criançada

Manaus (AM) – Com o objetivo de entreter a criançada nesse período do ano, o Millennium Shopping oferece o Master Kids, uma oficina no qual a criançada colocará a mão na massa e aprenderá a fazer pizza. A atração é gratuita, voltada para os pequenos de 3 a 12 anos, e ocorrerá entre os dias 15 e 23 julho, das 14h às 18h, na loja 272.

Durante a oficina, as crianças aprenderão a montar e rechear as suas pizzas que poderão ser doces ou salgadas. Será disponibilizado aos participantes diversos ingredientes para incrementar a pizza e usarem a imaginação.

“Além da diversão, esse contato proporciona uma experiência diferenciada para os participantes porque permite usar a criatividade e explorar novos sabores de alimentos”, comenta a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier.

O Master Kids tem duração de aproximadamente 30 minutos e cada criança participante receberá um kit com touca e avental para entrar na brincadeira. Após recheada, a pizza será assada e a criança pode levar para casa ou comer no local.

*Com informações da assessoria

