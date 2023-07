Assaltantes da linha 008 são espancados e presos em Manaus

Dois homens que realizavam um assalto na linha 008 foram presos na noite de quarta-feira (5), em Manaus. A prisão foi feita pela 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com a cobradora do coletivo, os homens entraram no ônibus e minutos depois, anunciaram o assalto utilizando uma faca. A dupla ameaçou o motorista e as vítimas tiveram seus pertences recolhidos.

Ao tentar desembarcar do veículo, um dos passageiros conseguiu segurar um dos assaltantes, que acabou sendo espancado pela população. O outro suspeito conseguiu fugir, mas foi capturado pela polícia.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

