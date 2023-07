VÍDEO: homem é morto após reagir a assalto em balneário no Tarumã

Edicharles Rosendo Saldanha, de 37 anos, morreu após reagir a um assalto, na madrugada desta segunda-feira (3), em um balneário no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A câmera de segurança flagrou o momento em que uma dupla armada chegou ao local anunciando o assalto. O proprietário do bar estava dentro do estabelecimento e do lado de fora três clientes conversavam em uma mesa.

Para evitar o crime, Edicharles tentou desarmar um dos suspeitos, mas acabou sendo atingido pelos disparos de arma de fogo, morrendo na hora. A esposa da vítima foi baleada no braço e o dono do estabelecimento foi baleado na nádega.

O crime será investigado pela Delegacia Especializado em Homicídios e Sequestros (DEHS).

🚨 Homem reage a assalto e acaba morto no Tarumã. pic.twitter.com/5EcjyrAZpN — Portal Em Tempo (@emtempofb) July 3, 2023

