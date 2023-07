Servidor público morre atropelado na avenida Efigênio Salles

Por conta do acidente, um congestionamento se formou na via pública

O servidor público Roque da Silva Santos, de 70 anos, morreu após ser atropelado por um motociclista na avenida Efigênio Sales, na manhã desta quinta-feira (6).

De acordo com uma familiar do motociclista, o idoso tentou atravessar a avenida, quando foi atropelado na via pública. A bolsa do piloto ficou em posse da polícia, assim como os documentos do idoso.

“Ele foi surpreendido pelo idoso que tentou atravessar a rua com tudo, ele não subiu no canteiro, nem nada. Na bolsa dele, só tinha mil reais, que era o dinheiro do salário dele, ele tinha sacado no banco”, explicou a familiar.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do idoso. O piloto da moto foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto para receber atendimento médico.

Por conta do acidente, um congestionamento se formou na via pública. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para orientar outros motoristas.

