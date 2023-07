Joelma faz show no esquenta do #SouManaus 2023 no dia 30 de julho

A cantora paraense Joelma será agrande atração do próximo “Esquenta do #SouManaus-Passo a Paço 2023”, que acontecerá no próximo dia 30, às 20h, na avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, zona Leste.

Ao lado do vice-prefeito e chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, e do diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, o prefeito David Almeida divulgou a atração.

“Nós estamos descentralizando o #SouManaus. Já fizemos na zona Norte e agora vamos fazer na zona Leste. No próximo dia 30, lá na Itaúba, vamos ter a presença da cantora Joelma, no grande evento de esquenta para o #SouManaus 2023. Nós já temos grandes atrações nacionais confirmadas e durante esta semana faremos grandes anúncios. A população pode esperar mais uma grande festa em setembro”, afirmou Almeida.

Em 2022, os espaços do “#SouManaus – Passo a Paço” chegaram a atingir capacidade máxima de público, reunindo mais de 380 mil durante os dias do festival. Para a edição deste ano, a Prefeitura de Manaus já confirmou a presença das atrações nacionais Zeca Pagodinho, Zé Felipe, Kevin o Chris, Marina Sena, Léo Magalhães e Humberto Gessinger, além de reunir mais de 600 atrações locais de diferentes segmentos, como gastronomia, moda, dança, teatro, cinema, música, artesanato, arte circense, dentre outros.

De acordo com Osvaldo Cardoso, a presença de Joelma no evento de esquenta do #SouManaus só comprova a tendência de que a edição de 2023 seja a maior de todos os tempos, levando mais de 500 mil pessoas nos três dias de festival.

“Eu não tenho dúvidas que este #SouManaus será o maior de todos os tempos e vai abalar o Brasil. O prefeito David Almeida vai fazer os anúncios na semana que vem de uma atração que vai estourar. Manaus vai precisar se preparar para receber esta atração. A determinação do prefeito é que levemos cultura para todas as zonas da cidade. Nós temos editais que já fazem isso e agora estamos levando estes eventos. A nossa missão é levar alegria para a população de Manaus”, finalizou Cardoso.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Festival #SouManaus Passo a Paço 2023 é divulgado no Turistódromo, em Parintins

Pré-seleção de artistas locais para o ‘#SouManaus – Passo a Paço 2023’

Primeiro esquenta do ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’ acontece neste sábado (17)