Parque Aquático da Vila Olímpica de Manaus é sede do 1º Festival de Águas Abertas Indoor

Neste sábado (08/07), às 15h, o Parque Aquático de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus recebe o 1º Festival de Águas Abertas Indoor 2023 Troféu Roberto Caminha Filho. Com apoio do Governo do Amazonas, a competição visa qualificar os nadadores amazonenses para campeonatos nacionais, nas categorias mirim, petiz e absoluto.

“O Parque Aquático da Vila Olímpica está pronto para receber os atletas para mais uma competição. Temos uma estrutura com padrões olímpicos para dar suporte e aumentar o nível técnico dos nadadores amazonenses, para que eles sigam representando o Amazonas no cenário nacional e internacional”, destacou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira.

FOTOS: Mauro Neto /Sedel



Com mais de 100 atletas inscritos, o evento é organizado pela Federação Amazonense de Desporto Aquáticos do Amazonas (Fada) e chancelado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

O campeonato será realizado com disputas nas categorias Mirim, Petiz, Infantil, Júnior e Sênior, buscando os melhores índices em provas de 250, 500 e 750 metros.

“É a primeira vez que realizamos esse Festival Indoor. É uma competição de suma importância principalmente para os atletas que querem aumentar seus índices técnicos”, ressaltou Cláudia Nobre, presidente da Fada.

Flag e Futebol Americano

A Vila Olímpica de Manaus recebe no sábado (08/07), a partir das 8h, o Festival de Flag Football e Futebol Americano. O evento é organizado pela Associação Educacional Voz Ativa, buscando desenvolver a prática esportiva entre crianças e jovens, na idade de 9 a 18 anos.

Futsal

No sábado (08/07), às 8h, no Ginásio Renné Monteiro, acontecem as disputas do Campeonato Amazonense de Futsal, Sub-14 e Sub-15, os jogos começam a partir das 8h. Organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs), a disputa visa qualificar as equipes de base para participar de campeonatos em âmbito nacional.

Futebol

O Estádio Carlos Zamith será palco da disputa entre Amazonas FC e Paysandu (PA), no sábado (08/07), a partir das 15h. A partida é válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Líder isolado, o time amazonense vai em busca da vitória para se manter na liderança da competição nacional.

Agenda

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Brasileiro Série C- Amazonas FC e Paysandu

Data e hora: Sábado (08/07) às 15h

Organização: CBF

Entrada: Ingressos

Vila Olímpica de Manaus

Competição: 1º Festival de Águas Abertas Indoor

Data e hora: Sábado (08/07) às 15h

Organização: Fada

Entrada: Gratuito

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Campeonato Amazonense de Futsal Sub14 e Sub15

Data e hora: Sábado (08/07) às 8h

Organização: FAFs

Entrada: Gratuito

