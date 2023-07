Inicia inscrições para o 1° Torneio de Dominó e Xadrez para terceira idade em Manaus

O dinheiro arrecadado será voltado para as obras da Casa do Professor

Manaus (AM) – A Associação Casa do Professor realiza no dia 22 o 1° Torneio de Dominó e Xadrez. O evento é voltado para pessoas com idade acima de 60 anos e acontecerá no Colégio Martha Falcão, localizado na rua Salvador, n° 455, no bairro Adrianópolis.

As inscrições do torneio custam R$ 20 e para participar basta acessar o link https://linktr.ee/casa_doprofessor.

“Todo o dinheiro arrecadado será voltado para as obras da Casa do Professor”, informou a professora e presidente da associação, Nelly Falcão de Souza.

Os três melhores jogadores de cada modalidade ganharão uma medalha de participação, enquanto os primeiros, levarão para casa também um troféu.

Além de contribuir para a casa, o evento tem como objetivo proporcionar uma experiência divertida e desafiadora para os participantes da terceira idade, que enfrentam dificuldades de encontrar opções de entretenimento, lazer e socialização.

Casa do Professor

Lançada no ano passado, a Associação Casa do Professor visa proporcionar maior qualidade de vida, bem estar físico, social, emocional e intelectual aos professores aposentados da rede pública e privada.

O empreendimento está sendo construído no município de Presidente Figueiredo, na BR 174, km 111, e contará com um amplo espaço de 10.000 m2, cercado de área verde preservada.

Dez apartamentos, recepção, salão para atividades diversificadas, refeitório, ambulatório, recepção, piscina, quadra, espaço para horta, viveiro, recantos para meditação e estacionamento farão parte da estrutura da Casa do Professor. A obra está prevista para ser concluída no final de 2023.

Segundo a professora Nelly Falcão, a ideia é construir um lugar de acolhimento e celebração da vida especialmente para os professores aposentados.

“Será um espaço de afetividade para que eles possam recuperar as melhores memórias de aconchego, sociabilidade de boas interações e trocas humanas”, disse Nelly Falcão.

Para ter acesso aos serviços da Casa do Professor será necessário que o educador se torne um associado. Para mais informações os interessados podem entrar em contato com a secretaria da associação no telefone e Whatsapp (92) 9 9106-9588.

