Mourão sobre militares não aceitarem Lula: “Totalmente desproposital”

Brasília (DF) – O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, avaliou, em entrevista, como “totalmente desproposital” a tese levantada por alguns setores da sociedade de que as Forças Armadas não aceitarão eventual vitória do ex-presidente Lula nas eleições deste ano.

General da reserva, Mourão argumentou que, desde o fim da ditadura militar, as Forças Armadas “não se meteram em nenhum processo eleitoral”. Lembrou também que os militares foram liderados por governos do PT durante vários anos, “sem problema nenhum”.

“Isso é algo totalmente desproposital. As Forças Armadas têm se mantido dentro dos limites dos deveres constitucionais dela, têm agido dessa forma ao longo de todo esse período, desde o término do período de presidentes militares. As Forças Armadas não se meteram em nenhum processo eleitoral. Fomos aí, ao longo de 12 anos, 13 anos, governados pela esquerda, pelo PT, sem problema nenhum.”

Na entrevista, Mourão também disse chegar ao último ano de mandato com uma “relação protocolar” com o presidente Jair Bolsonaro. E confidenciou uma “preocupação” do ministro da Defesa, Braga Netto, com especulações de que poderia estar “passando a perna” em Mourão para ser escolhido o candidato a vice em 2022.

*Com informações do Metrópoles

