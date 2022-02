“Brasil não concorda com a invasão do território ucraniano”, afirma Mourão

“O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade”, declarou o vice-presidente, Hamilton Mourão na chegada ao Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (24), após ser questionado sobre o assunto.

Por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro, ainda não fez nenhum pronunciamento.

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão na madrugada desta quinta, a partir de vários pontos da fronteira.

A ação desencadeia uma crise militar e diplomática na Europa sem precedentes no século XXI

Viagens

Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro fez viagem oficial à Rússia. Durante um encontro com Putin, Bolsonaro afirmou que o Brasil era solidário aos russos, sem especificar o assunto, gerando um desgate diplomático com os Estados Unidos.

Sobre coomo o vice-presidente avalia o ataque russo, Mourão afirmou que é preciso olhar para a História.

“A história ela ora se repete como farsa, ora se repete como tragédia. Nessa caso ela está se repetindo como tragédia … O mundo ocidental está igual ficou em 38 com Hitler, na base do apaziguamento. O Putin, ele não respeito o apaziguamento. Essa é a verdade. Se não houver uma ação bem significativa …E na minha visão meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam … Se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os estados bálticos e assim sucessivamente, igual a Alemanha hitlerista fez no final dos anos 30”, respondeu Mourão.

Porém, disse não comentar as declarações de Jair Bolsonaro, quando na ida a Rússia.

Edição web: Mara Magalhães

Leia mais:

Bolsonaro embarca para Moscou em meio à crise entre Rússia e Ucrânia

Damares diz que Bolsonaro é “presidente mais cor de rosa da história”

Vídeos mostram ataques da Rússia contra a Ucrânia; veja