WEG Amazônia anuncia R$ 48 milhões em investimentos no Polo Industrial de Manaus

Manaus (AM) – Acompanhado de equipe técnica, o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, visitou na terça-feira (11), a unidade fabril da WEG Amazônia, localizada no bairro do Coroado, Zona Leste de Manaus. Durante a visita, a empresa anunciou que destinará R$ 48 milhões, ao longo dos próximos três anos, para ampliação da capacidade produtiva e adequação da unidade para produção de uma nova linha motores elétricos de ímãs permanentes para condicionadores de ar do tipo split.

A fábrica da WEG em Manaus dispõe atualmente de 5,2 mil metros quadrados de área construída e conta com capacidade de produção de aproximadamente 3,5 milhões de motores elétricos por ano. Após os investimentos, a unidade vai aumentar 25% do seu quadro de colaboradores na região.

O superintendente da Suframa assinalou a relevância dos investimentos planejados pela empresa. “É uma demonstração que o setor produtivo continua avaliando a ‘Zona Franca Mundial’ como uma área adequada e segura para aportar novos investimentos”, avaliou Saraiva.

O diretor superintendente de Motores Comerciais e Appliance da WEG, Júlio Cesar Ramires, explicou que o investimento na fábrica de Manaus possibilitará a produção de uma linha de motores de velocidade variável altamente eficiente, alinhada as novas tecnologias que a companhia já produz para outras aplicações no Brasil e no exterior.

“Esse investimento marca um avanço importante para o segmento de ar-condicionado no Brasil, trazendo uma evolução para aparelhos de ar-condicionado utilizados em residências, escritórios e espaços comerciais. Nós também contribuiremos significativamente para o atendimento aos níveis crescentes de eficiência energética estabelecidos para condicionadores de ar split nos próximos anos no Brasil”, explicou.

Também participaram da visita, pela Suframa o superintendente-adjunto Executivo, Luiz Frederico Aguiar; a coordenadora-geral de Acompanhamento de Projetos Industriais, Yêda Aquino Sousa; o assessor especial da Superintendência Adjunta de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da Suframa (SDI), Leopoldo Montenegro; e o coordenador de Comunicação Social e Assuntos Institucionais, Isaac Júnior. A equipe foi recebida pelo gerente Weg Amazônia, Oscar Luís Chewinski, e pelo gerente geral da organização na região, Eduardo Hummes.

WEG

Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, que atua no setor de bens de capital com foco em motores, redutores e acionamentos elétricos, geradores e transformadores de energia, produtos e sistemas para eletrificação, automação e digitalização.

Com operações industriais em 15 países e presença comercial em mais de 135 países, a companhia possui mais de 40 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2022 a WEG atingiu faturamento líquido de R$ 29,9 bilhões, destes 50,3% provenientes das vendas realizadas fora do Brasil.

