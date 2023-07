Ocupante do boxe foi devidamente notificado pelo Implurb para realizar a demolição voluntária

Uma edificação irregular e não passível de regularização construída na parede do Centro Municipal de Ensino Infantil (Cmei) Maestro Dirson Costa, no bairro Petrópolis, Zona Sul, foi alvo de demolição administrativa da Prefeitura de Manaus, na terça-feira (11).

Segundo a prefeitura, o boxe ocupava trecho da calçada e área pública na rua Coronel Ferreira de Araújo, inclusive vedando janelas de uma das salas de aula, impossibilitando a ventilação e a iluminação natural no local, além de impedir acesso ao logradouro público.

A retirada da construção permite ainda a continuação dos trabalhos de revitalização e reforma da unidade educacional, que já estão sendo realizados pela Semed. O ocupante do boxe foi devidamente notificado pelo Implurb para realizar a demolição voluntária, mas não realizou a mesma.

“Além da conscientização, o Implurb tem autuado e combatido mais fortemente invasões e obstruções de logradouros, calçadas e áreas públicas ou até mesmo não permitidas para construção. No caso de ser uma área pública é preciso buscar a prefeitura para verificar as regras e se há possibilidade de uso, se a legislação, o Plano Diretor, permite”, explicou o vice-presidente do Implurb, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade.

*Com informações da assessoria

