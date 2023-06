Conjunto de quiosques, playground e playpet serão construídos no parque Amazonino Mendes

Também foram iniciados os trabalhos para colocação de grama nos taludes do setor B e do meio-fio da passarela para a ciclovia

Manaus (AM) – Estão em construção os conjuntos de quiosques do platô A das obras do futuro parque Amazonino Mendes, entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, na divisão entre as zonas Leste e Norte.

A intervenção da Prefeitura de Manaus, que vai mudar a área de lazer e turismo para a população, segue em ritmo acelerado para dar aos moradores e visitantes o primeiro parque linear desta escala na capital.

O platô A recebe serviços de escavação das sapatas para a infraestrutura do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPs); aterro da área dos blocos habitacionais; concretagem na quadra poliesportiva e na quadra de areia; e alvenaria de quiosques.

O CAPs terá 626,20 metros quadrados de área construída, contando com recepção, consultórios, farmácia, medicação, enfermagem, administração, rouparia, direção, espaço de convivência, copa e banheiros.

Também foram iniciados os trabalhos para colocação de grama nos taludes do setor B e do meio-fio da passarela para a ciclovia. A ciclovia e a pista de caminhada terão 2.958 metros de extensão.

Já no platô B, os operários fazem a construção do playground e do playpet; além das instalações complementares dos quiosques e regularização e preparo para o piso externo.

A intervenção receberá ainda, conforme projeto desenvolvido pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), dois paraciclos, espaço multiuso, academia ao ar livre, skate park e áreas de estacionamento.

No platô A, a população contará com playground, playground inclusivo, academia ao ar livre, paraciclo e áreas de estacionamento.

“Toda a extensão do parque Amazonino Mendes terá a faixa saudável, como elemento de integração e articulação dos variados espaços, contando com cinco paraciclos ao longo do trecho. Dois conjuntos de quiosques gourmet vão acomodar atividades voltadas à alimentação, com área de mesas cobertas e descobertas por um deck que se integra à faixa saudável. Cada conjunto possuirá banheiros públicos e terá nas proximidades playgrounds”, explicou o diretor de Planejamento do Implurb, arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro.

Planejado para ser um espaço multigeracional e atender todas as faixas etárias e grupos de população, como Pessoas com Deficiência (PcDs) e com mobilidade reduzida, o parque linear terá inéditos playground inclusivo e um play pet. O espaço multiuso servirá para abrigar diversas atividades, desde esportivas, como a zumba, quanto culturais, com apresentação de artistas.

Com uma área rica e um tecido urbano a ser reabilitado, o projeto vai criar uma área pública de qualidade, entremeadas por calçadas arborizadas e mobiliários de uso coletivo, permitindo aos moradores resgatar os vínculos e o senso de pertencimento com os espaços ao ar livre e às margens de um igarapé.

A obra é parceria da atual gestão municipal com o governo do Estado e busca transformar a realidade dos moradores das zonas mais populosas da cidade.

As calçadas do parque terão a caixa viária regularizada, serão dotadas de passeios, guias, sarjetas, sinalização horizontal e vertical, bem como de dispositivos de microdrenagem e acessibilidade universal (rampas, faixa de pedestre, pontes de interligação).

A previsão é que o espaço seja entregue em dezembro de 2023 e o prazo de construção é de 360 dias corridos. A obra foi licitada ainda no ano passado, tendo como vencedora a empresa Construtora Progresso Ltda., dentro da concorrência pública 012/2022, realizada pela Comissão Municipal de Licitação (CML), no valor de R$ 47.738,779,20.

A área de sua construção envolve mais de 134.870,30 metros quadrados, sendo que o parque está incluído em três trechos do Promindu, circundando a escola municipal Senador Darcy Ribeiro, estacionamento e quadra poliesportiva, que serão totalmente preservadas.

Na extremidade oposta ao conjunto urbanístico será implantado o parque temático com esculturas de grandes dimensões alusivas à natureza amazônica, obra que ainda será licitada pela prefeitura, com uma diversidade de cenários interativos e lúdicos. Os espaços terão iluminação cênica direcionada, como também alguns vão contar com áreas molhadas com jatos de água.

