Cia Athletica promove arraial com muito forró e sertanejo

Evento acontece no dia 22 de julho, no estacionamento da academia no Studio 5

Manaus (AM) – Para encerrar a época de festejos juninos, a Cia Athletica Manaus realiza, no dia 22 de julho, o tradicional “Arraiá da Cia”. A festança vai acontecer no estacionamento da academia no Studio 5 (Avenida Rodrigo Otávio, 3555, Japiim), a partir das 19h, e vai contar com os melhores shows de forró e sertanejo, barracas de comida típica e também muita diversão para as crianças. Os ingressos estão à venda nas duas unidades da academia (Studio 5 e Manauara Shopping).

As atrações que vão comandar o palco do “Arraiá da Cia” são os cantores Wemerson Maia e Diego Henrique; e as bandas No Sigilo e Forró Ideal, que vão animar a noite com o melhor do sertanejo e do forró pé de serra.

“Nosso arraiá é um dos tradicionais eventos da academia, um momento de confraternização esperado pelos alunos e professores, com entretenimento para toda família. Além dos shows, outro ponto alto da festa é a nossa quadrilha improvisada”, comenta Lucas Pereira, do Marketing da academia.

Este ano o “Arraiá da Cia” vai ser aberto ao público em geral. Para mais informações: (92) 3614-3000.

*Com informações da assessoria

