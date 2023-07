Julho Black: Shopping de Manaus promove liquidação com descontos de até 70% 

Manaus (AM) – Entre os dias 13 e 16 de julho, o Millennium Shopping realiza a sexta edição da liquidação Julho Black. Durante esse período, os consumidores terão a oportunidade de aproveitar para efetuar compras com desconto de até 70% em artigos de diversas categorias, entre elas, vestuário, acessórios, eletrônicos e cosméticos.

“É uma campanha bastante aguardada na qual todos saem ganhando: o lojista, que vai renovar o estoque, e o consumidor, que está adquirindo um produto desejado por um preço mais em conta”, informa a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier.

Este ano, com a programação de férias, que inclui desde descontos de 50% no ingresso do cinema até oficina gratuita de pizza para crianças, a expectativa, segundo Elizandra, é aumentar em 20% o fluxo de visitantes no shopping.

“Quem vier aproveitar a programação ainda vai dar uma passadinha nas lojas para conferir de perto os descontos atrativos do Julho Black”, disse a coordenadora de marketing do Millennium.

Millennium Shopping

O empreendimento possui 100 lojas como Bemol, Lojas Americanas, O Boticário e Picanha Mania. Dispõe de praça de alimentação com capacidade para 600 lugares, 7.200 vagas rotativas nos estacionamentos, oito salas (sendo quatro delas em 3D) da rede de cinemas “Cinépolis”, além de salão de beleza, bancos, restaurantes, wi-fi, setores de “achados e perdidos” e de empréstimos de cadeiras de roda. Tudo isso em um só complexo multiuso, garantindo praticidade, comodidade, conforto e segurança.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David Almeida impulsiona economia rural com fomento do cultivo da maniva de mandioca

Deflação em junho deve impactar a economia brasileira nos próximos meses

Zona Franca é fundamental para economia e conservação ambiental, diz Antonio Silva