Casarão de Ideias promove chamada pública para ocupações artísticas no espaço cultural

As inscrições, que poderão ser feitas via e-mail, iniciam no dia 17 deste mês e seguem até o dia 30

Manaus (AM) – O Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI) promove, a partir da próxima segunda-feira (17/07), a Chamada Pública nº 01/2023 com o objetivo de selecionar projetos, artistas, companhias, grupos artísticos e coletivos interessados em ocupar, com seus trabalhos, o calendário do espaço cultural, no período de agosto a dezembro de 2023.

De acordo com João Fernandes, diretor do CCCI, as ocupações serão produzidas pelos artistas, em parceria com o Casarão, visando promover as diversas manifestações das artes contemporâneas, com vistas a fomentar a pesquisa, estimular novos processos investigativos, temporadas, residências, exposições, palestras, ciclos de debates, ciclos de leituras, lançamentos de livros e outras experimentações de linguagens, além de fortalecer as dinâmicas sociais da arte.

“As propostas serão avaliadas por uma comissão designada pelo Casarão de Ideias, e composta por membros de representação no campo das artes. Sua composição será divulgada ao fim do processo de seleção, no site do centro cultural. A missão da comissão será a de analisar as propostas apresentadas e definir quais as que atenderam as exigências do edital, e na sequência definir o cronograma anual das exposições”, explica Fernandes.

Serão oferecidas opções de temporadas de espetáculos (dança, teatro e música), galeria (exposições com temporadas de até dois meses), atividades formativas (difusão, formação e intercâmbio) e Cine Casarão (exibições e festivais). Vale ressaltar que as propostas serão analisadas de acordo com os critérios de contemporaneidade, qualidade técnica e/ou pertinência conceitual, relevância da proposta no panorama da produção artística contemporânea e viabilidade.

O edital completo está disponível no site do Casarão de Ideias (casaraodeideias.com.br) e as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho, com o envio das propostas para o endereço eletrônico [email protected]. “Poderão se inscritos quantos projetos o interessado quiser, mas fica sob responsabilidade da comissão a aprovação de quantos achar necessários, não tendo a obrigação de seleção”, finaliza João Fernandes.

