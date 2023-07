Exposição da PRF em Manaus terá mostra de veículos, oficinas, palestras e brindes

Manaus (AM) – Nos dias 22 e 23 de julho, no Shopping Manaus ViaNorte, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoverá uma exposição gratuita para conscientizar a população do Amazonas sobre os direitos e deveres no trânsito.

A exposição terá mostra de veículos, oficinas sobre equipamentos policiais, palestras sobre educação para o trânsito e sorteio de brindes exclusivos para o público.

Segundo o chefe da Comunicação Social, PRF Paes II, o evento é uma oportunidade valiosa para conscientizar a população sobre temas importantes para quem trafega nas rodovias do estado:

“Esta é uma excelente oportunidade para tratarmos de vários assuntos: direitos e atitudes corretas no trânsito rodoviário, prevenção contra acidentes, formas de denúncia e, também, o que a PRF faz pela segurança pública da população. Preparamos uma programação diversificada, com várias atrações para atrairmos o maior público e colocarmos o assunto em pauta”, destaca.

Atrativos

Exposição gratuita para conscientizar a população do Amazonas sobre os direitos e deveres no trânsito Foto: Divulgação

Dentro do shopping, o público conferirá a exposição de motos e carros oficiais da PRF. Para mostrar um pouco da história institucional e seus símbolos, a PRF apresentará os fardamentos antigos e novos. Outro atrativo será o “Jogo Trilha PRF”, com teor educativo.

Ao todo serão três oficinas gratuitas oferecidas aos visitantes: a de Equipamentos Táticos, ministrada pelo Comando de Operações Especiais do Amazonas (COE-AM); e a de Equipamentos Operacionais e Ronda Legal, ambas apresentadas pela PRF. Além disso, haverá o “Espaço Kids” onde os pequenos se divertem com giz de cera e desenhos institucionais, recebendo também brindes e balões exclusivos do evento.

Já na área externa, o público confere diversas palestras no Posto Móvel, viatura utilizada para ações educativas nas rodovias. Ao longo dos dois dias, serão distribuídos card’s com QRCodes que direcionam para vídeos institucionais com mensagens educativas de trânsito.

O gerente de Marketing do ViaNorte, Vinícius Teixeira, deixa o seu convite para todos participarem: “Não pensamos duas vezes em colaborar com a onda de educação em nosso estado. Haverá programação do início ao fim do dia, de forma 100% gratuita. Todos estão convidados a participarem nestes dois dias conosco”, pontua.

O Shopping Manaus ViaNorte está localizado na Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, nº 3.760, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Álcool no trânsito mata 1,2 brasileiro por hora

Em Manaus, festival gastronômico Rota dos Chefs agita final de semana

Amazonas está entre os 100 lugares incríveis do Brasil para conhecer; confira dicas