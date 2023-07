Biden diz que guerra da Rússia deve acabar antes de a Otan considerar entrada da Ucrânia na organização

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, em entrevista exclusiva, que a guerra da Rússia na Ucrânia deve terminar antes que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) considere a entrada da Ucrânia no grupo.

Para o mandatário, a Ucrânia ainda não está pronta para ingressar na organização.

Biden disse que, embora a discussão sobre a adesão iminente da Ucrânia à Otan seja prematura, os EUA e seus aliados no grupo continuarão a fornecer ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e suas forças a segurança e o armamento de que precisam para tentar acabar com a guerra com a Rússia.

Biden foi entrevistado antes de sua viagem de uma semana à Europa, na qual deve participar de uma cúpula da Otan na Lituânia. No encontro, a guerra e a pressão de Zelensky pela adesão da Ucrânia à organização deverão estar entre as principais questões a serem discutidas.

“Não acho que haja unanimidade na Otan sobre trazer ou não a Ucrânia para a família da Otan agora, neste momento, no meio de uma guerra”, disse Biden.

“Por exemplo, se fizermos isso, então – estou falando isso mesmo – estamos determinados a nos comprometer com cada centímetro do território da Otan. É um compromisso que todos nós assumimos, não importa qual [país]. Se a guerra está acontecendo [com um membro da Otan], então estamos todos [os membros] em guerra. Estamos em guerra com a Rússia, se for esse o caso”.

Biden falou que conversou longamente com Zelensky sobre o assunto, tendo dito ao presidente ucraniano que os EUA continuariam fornecendo segurança e armamento para a Ucrânia como fazem para Israel.

“Acho que temos que traçar um caminho racional para que a Ucrânia possa se qualificar para poder entrar na Otan”, disse Biden, observando que recusou as exigências do presidente russo, Vladimir Putin, antes da guerra de um compromisso de não admitir a Ucrânia porque a aliança tem “uma política de portas abertas”.

“Mas acho que é prematuro dizer, pedir votos [dos países-membro da Otan pela entrada da Ucrânia] agora, sabe, porque há outras qualificações que precisam ser atendidas, incluindo a democratização e outras questões desse tipo”, disse Biden.

Na sexta-feira (7), a Casa Branca anunciou que os EUA estavam enviando bombas de fragmentação para a Ucrânia pela primeira vez, uma medida tomada para ajudar a reforçar a munição da Ucrânia enquanto monta uma contra-ofensiva contra a Rússia.

Biden disse que foi uma “decisão difícil” dar à Ucrânia a polêmica munição, mas que estava convencido de que era necessário porque a Ucrânia estava ficando sem munição.

A cúpula da Otan na Lituânia também ocorrerá no momento em que a Suécia está tentando se juntar à aliança ocidental, um movimento que enfrentou resistência da Turquia e da Hungria.

Biden disse que estava otimista de que a Suécia acabaria sendo admitida na Otan, observando que a Turquia está tentando modernizar sua frota de F-16, junto com a Grécia, que votou pela admissão da Suécia.

“A Turquia está procurando modernização de aeronaves F-16. E [o primeiro-ministro grego Kyriákos] Mitsotákis na Grécia também está procurando ajuda”, disse Biden. “E então, o que estou tentando, francamente, montar é algo como um consórcio aqui, onde estamos fortalecendo a Otan em termos de capacidade militar, tanto da Grécia quanto da Turquia, e permitir que a Suécia entre… Mas está em negociação. Não está decidido ainda”

Na longa entrevista, Biden também falou sobre outros desafios importantes da política externa, incluindo China, Arábia Saudita e Israel.

O presidente norte-americano disse estar certo de que o presidente chinês, Xi Jinping, deseja substituir os EUA como o país com a maior economia e capacidade militar do mundo, mas afirmou acreditar que os EUA podem ter uma relação com Pequim.

“Acho que há uma maneira de resolver, de estabelecer uma relação com a China que beneficie a eles e a nós”, disse Biden.

“E a última coisa que vou dizer, eu liguei para ele [Xi Jinping] depois que ele teve aquela reunião com os russos sobre esse novo relacionamento, etc. E eu disse: ‘Isso não é uma ameaça. É uma observação’. Eu disse: ‘Desde que a Rússia entrou na Ucrânia, 600 corporações americanas saíram da Rússia. E você me disse que sua economia depende de investimentos da Europa e dos Estados Unidos. Então, tenha cuidado. Tenha cuidado’”.

Biden disse que Xi Jinping não discutiu com ele durante o telefonema e observou que a China “não foi totalmente contra a Rússia”.

“Ele fala sobre a guerra nuclear ser um desastre, está aí algo de que precisamos nos assegurar”, disse Biden sobre o líder chinês. “Acho que há uma maneira de resolvermos isso”.

Questionado se convidaria o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, à Casa Branca, Biden disse que o presidente de Israel, Isaac Herzog, chegaria em breve à Casa Branca para uma visita.

Em março, Biden criticou Netanyahu por seu plano, agora descartado, de reformar o judiciário do país, uma rara instância pública em que os dois aliados estavam publicamente em desacordo.

Biden disse ainda que continua acreditando que uma solução de dois Estados é o caminho correto no conflito entre Israel e os palestinos.

Ele criticou alguns membros do gabinete de Netanyahu por suas opiniões sobre os assentamentos israelenses na Cisjordânia.

Biden também defendeu sua viagem à Arábia Saudita no ano passado, dizendo que várias coisas boas surgiram dessa visita, como o estabelecimento de sobrevoos israelenses sobre a Arábia Saudita.

Questionado se os EUA forneceriam aos sauditas um tratado de defesa e capacidade nuclear civil, como Riad solicitou, Biden disse:

“Estamos muito longe disso”. “Se forneceremos ou não um meio pelo qual eles possam ter energia nuclear civil e garantir sua segurança – acho que isso está um pouco distante”, disse Biden.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Passageiros de submarino podem ter percebido implosão 48 segundos antes, aponta especialista

Papa Francisco anuncia cardeais para grupo de onde sairá um dia seu sucessor

Argentino realiza 30 cirurgias plásticas para parecer com Rick Martin