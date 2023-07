Aula de FitDance, evento de jogos e parque infantil são atrações de shopping de Manaus

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping está repleto de opções de lazer no fim de semana. Entre as atrações, estão o Parque Space Kids, o evento de games “Arena Amazonas Shopping” e o projeto “Domingou”, que nesta edição vai oferecer aula de FitDance.

A aula será neste domingo (16) às 17h, no G1 do Edifício Garagem. O público poderá dançar e aprender as coreografias que estão fazendo sucesso no momento. A programação faz parte do “Domingou”, projeto semanal que oferece diferentes atividades para o público, todas gratuitas.

Outra atração é o evento de jogos “Arena Amazonas Shopping”, que acontece até 23 de julho. A programação também é gratuita e funciona na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo ao Rei do Mate, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e, domingo, das 12h às 21h.

No espaço tem opções de jogos arcades e consoles, além do espaço para as batalhas de Just Dance. Cada jogador pode brincar por até 30 minutos. A participação está sujeita à lotação do espaço, que é de 25 pessoas por vez. O público também pode visitar o Museu do videogame e relembrar ou conhecer os jogos que já fizeram sucesso em outras décadas.

No Amazonas Shopping tem, ainda, o parque Space Kids, inspirado em elementos do espaço, como naves e foguetes. O parque funcionará até o dia 30 de julho, na Praça de Eventos Rio Negro, no primeiro piso, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 14h às 21h. O ingresso para o parque é R$ 40, com direito a 30 minutos de muita brincadeira.

Entre as atividades disponíveis no Space Kids, estão a piscina de bolinha, pula-pula, escorrega e circuito de obstáculos, tudo decorado com a temática espacial, com astronautas, foguete e naves. Também tem espaço com mesas de interação, para que os pais possam desenhar com os filhos.

*Com informações da assessoria

