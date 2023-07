Organizações socioambientais promovem sétimo debate em preparo à Cúpula da Amazônia

Cúpula da Amazônia acontecerá no mês de agosto em Belém, no Pará

Manaus (AM) – Na próxima segunda-feira (17), um conjunto de organizações socioambientais amazônicas promove o último encontro da série de diálogos com países da Pan-Amazônia sobre uma agenda climática sustentável e justa para todas as pessoas. O debate acontecerá entre representantes do Brasil, às 14h (horário de Manaus), com transmissão gratuita pelo canal da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) no YouTube: youtube.com/@fasamazonia.

Intitulado “O Brasil representado na Cúpula da Amazônia”, este é o sétimo encontro em preparação à Cúpula da Amazônia, evento que reunirá os oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), nos dias 8 e 9 de agosto em Belém (PA).

No decorrer da série, os países Peru, Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia apresentaram suas demandas e propostas sobre o tema. Após o encerramento, as contribuições e demandas das organizações da sociedade civil na Pan-Amazônia serão organizadas em uma carta coletiva.

O documento será entregue pelos representantes do Comitê Articulador aos governos dos países da região durante a Cúpula da Amazônia.

A iniciativa é organizada pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) e a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Grupo de Trabalho Amazônico (GTA).

O encontro também se concentrará em cinco eixos temáticos:

Participação e a proteção dos territórios, dos ativistas, da sociedade civil e dos povos das florestas e das águas no desenvolvimento sustentável da Amazônia;

Saúde, soberania e segurança alimentar e nutricional na região amazônica: ações emergenciais e políticas estruturantes;

Ciência, tecnologia, inovação e pesquisa acadêmica, transição energética, mineração, exploração de petróleo: como pensar a Amazônia para o futuro;

Mudança do clima, agroecologia e as sociobioeconomias da Amazônia: manejo sustentável e os novos modelos de produção para o desenvolvimento regional;

Os povos indígenas das Amazônias: um novo projeto inclusivo para a região.

Na avaliação da gerente do Programa de Soluções Inovadoras da FAS, Gabriela Sampaio, o encerramento da série marca o início de mais ações em prol do ecossistema.

“Estamos certos de que o ciclo de diálogos não termina aqui, mas segue circulando, se fortalecendo e gerando resultados capazes de influir na Cúpula Amazônia e nos próximos eventos que colocam a Amazônia no centro do debate, incluindo a COP-28 [Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas] e outras”, ressalta.

O evento tem apoio da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN Sul) e Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force).

Agenda

Sétimo encontro em preparação à Cúpula da Amazônia Foto: Divulgação

A programação do grupo prevê mais dois eventos: a realização da Pré-cúpula dos povos da floresta e da sociedade civil na Pan-Amazônia, que será realizada em Manaus (AM), dias 01 e 02 de agosto, e a participação nos Diálogos Amazônicos, marcado para acontecer nos dias 4, 5 e 6 de agosto, em Belém, às vésperas da Cúpula da Amazônia.

Comitê Articulador

Com o objetivo de fortalecer o posicionamento e a incidência política da sociedade civil pan-amazônica, o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) e a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e o Grupo de Trabalho Amazônico (GTA) estão realizando uma série de eventos online e presenciais com representantes da sociedade civil da Pan-Amazônia em preparação para a Cúpula da Amazônia.

Ao final, os debates subsidiarão a construção de uma carta coletiva com as principais propostas e recomendações socioambientais. O documento será apresentado aos chefes de Estado dos países integrantes da OTCA na Cúpula da Amazônia em Belém.

Cúpula da Amazônia

Em abril deste ano, o Brasil propôs a realização da “Cúpula da Amazônia” com o objetivo de reunir os nove países cujos territórios integram a bacia amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. O evento internacional será realizado em Belém, no Pará, cidade que também é candidata a sediar a COP-30, em 2025. Os chefes de Estado dos oito países que integram a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) estarão presentes. A cúpula pretende elaborar uma política comum para o desenvolvimento sustentável da região.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Se cada estado quiser criar, que crie”, diz Lula sobre escolas cívico-militares

Vice-governador participa de debates da Sudam que aprovaram PRDA 2024-2027

PF marca depoimento de Marcos do Val para explicar suposta trama golpista