Cursos ofertam treinamento para profissionais do mercado da beleza no AM

Na sexta-feira (14), a formação de 19 alunos do Residencial Mestre Chico no curso profissionalizante de maquiagem, foi o pontapé inicial para preparar profissionais para atuar no segmento de beleza, já com foco nas festas de fim de ano. As aulas fazem parte de uma série de treinamentos disponibilizados para moradores contemplados pelo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+).

De acordo com o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, estes cursos fazem parte do trabalho social desenvolvido por meio do Prosamin, junto aos moradores reassentados de áreas de risco.

“O Governo do Amazonas tem aberto oportunidades às famílias, após o processo de reassentamento. Já formamos mais de 2,4 mil moradores, em várias áreas profissionais. A expectativa é que possam se empregar ou empreender e, com isso, aumentar a renda de cada uma dessas famílias”, destacou o secretário.

Entre os formandos do curso de maquiagem está Maicon Jhonatan Roque, de 23 anos, que tinha o sonho de se tornar maquiador. Após as aulas, ele pretende parar de atender em casa, para seguir uma jornada mais profissional. “Minha história com a maquiagem começou quando eu dançava quadrilha e precisava maquiar. Há uns três anos, comecei a atender em casa, mas sempre quis me profissionalizar, e isso eu consegui aqui”, contou.

Beleza

Na área da beleza, além do recém-encerrado curso de maquiagem, está em andamento uma turma de barbearia, no Residencial Mestre Chico. Em seguida, estão previstas novas turmas para o ensino de técnicas de corte e escova, design de sobrancelhas e aplicação de cílios.

A instrutora Jane Oliveira informou que a ideia é preparar os alunos para a época de fim de ano, que é o período mais lucrativo para esse segmento. “Eles saem prontos para o atendimento. São profissões que permitem um retorno financeiro em curto prazo”, pontuou.

Quem desejar mais informações sobre estes cursos, pode procurar o escritório administrativo situado dentro do Residencial Mestre Chico, ou entrar em contato pelo telefone 92 99216-1846.

Cursos

As capacitações são oferecidas de acordo com as demandas sugeridas pelos moradores. O Prosamim+ já disponibilizou treinamentos para funções como atendente de farmácia (em andamento), assistente administrativo, recepcionista, conferente de mercadorias, estoquista, almoxarife, operador de caixa, repositor de mercadoria, manutenção de condicionadores de ar, treinamento em informática básica.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Inscrições abertas para novos cursos de confeitaria em Manaus

Cetam abre inscrições para cursos no interior do Amazonas

Curso prepara mulheres e pessoas trans para o mercado de Tecnologia da Informação