Prior agradece seguidores após condenação por estupro: ‘Vamos vencer essa batalha’

Ele fez um apelo para que seus seguidores parem de atacar as advogadas que defendem a mulher que o acusa

O ex-BBB Felipe Prior, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais, após ser condenado a seis anos de prisão por um estupro, o caso aconteceu em 2014.

No vídeo publicado em sua conta no Instagram, o arquiteto e empresário agradeceu pela “solidariedade” dos seguidores e fez um apelo para que parem de atacar as advogadas que defendem a mulher que o acusa de estupro.

Identificada por Themis, a vítima disse que Prior agiu com violência, “segurando-a pelos braços e pela cintura, além de puxar-lhe os cabelos, ocasião em que Themis pediu para ele parar, dizendo que ‘não queria manter relações sexuais’”.

O caso foi abordado no último domingo (16), em reportagem especial no Fantástico, da Rede Globo, que entrevistou a vítima onde relata as agressões sofridas pelo ex-bbb em 2014.

“Vim agradecer pelas mensagens de solidariedade que estão mandando. Tenho certeza que vamos vencer essa batalha”, disse o ex-bbb no início da gravação. Prior pediu que os seus seguidores parem de atacar a advogada de acusação, Maira Pinheiro, nas redes sociais: “Isso atrapalha minha defesa. Tudo o que eu não preciso nesse momento é de maior exposição.”

Confira o vídeo postado por Prior

“1º tô passando aqui pra agradecer pelas mensagens de solidariedade”



Se você piscar, pode pensar que ele é que foi ESTUPRADO.



Deram um texto pro canalha ler: “se dizem agredidas por mim”. 🤡



Felipe Prior, você é nocivo.



pic.twitter.com/SVOcPTjBeV — 🫸🏽 ❝ иυνєм ❞ 🤏🏾 (@nuvemgris) July 19, 2023

Confira o relato da vítima no Fantástico

Mulher que denunciou Felipe Prior diz ao Fantástico que foi violentada dentro de um carro. “Perdi muito sangue”. Ex-BBB foi condenado a seis anos de prisão por estupro. pic.twitter.com/TVUvMSkBix — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) July 17, 2023

*Com informações do site CB

Leia mais

Felipe Prior é condenado a seis anos de prisão por estupro

VÍDEO: vencedor do BBB3, Dhomini agride dono de bar em Goiânia

Homem condenado por estupro de criança é preso no AM