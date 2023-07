Homem condenado por estupro de criança é preso no AM

Manaus (AM) – Um homem de 29 anos, condenado a oito anos de prisão por estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 10 anos, foi preso na sexta-feira (14), no município de Barreirinha, interior do Amazonas. O crime ocorreu em 2017.

Conforme o investigador Enéas Cardoso, gestor da unidade policial, na ocasião do delito, a vítima estava passando a noite na casa de um familiar, momento em que o autor entrou no quarto onde a criança estava e a estuprou mediante violência física e ameaça.

“Dias depois do ocorrido, a vítima contou para sua mãe, e passou a mudar seu comportamento em decorrência do abuso sexual sofrido”, contou.

Ainda segundo o investigador, posteriormente, o infrator sob efeitos de bebidas alcoólicas tentou novamente agarrar a criança. Ele ainda fez insinuações para a mãe dela, dizendo que a menina já havia realizado relações sexuais.

A mulher denunciou o caso à polícia e as investigações iniciaram e foi constatado o ato criminoso. Ele teve o mandado de prisão em razão de sentença condenatória em regime fechado decretado pela Comarca de Barreirinha, e a ordem judicial foi cumprida no município. Agora, ele ficará à disposição da Justiça.

