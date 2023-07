Suspeito de agredir filho de Moraes: “Tapa ou empurrão foi ato de defesa”

O empresário Roberto Mantovani Filho, de 71 anos, mantém a versão de que apenas afastou com o braço o filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, na última sexta-feira (14). Sem, no entanto, recordar se reagiu com um empurrão ou um tapa e que teria sido um ato de defesa. Nesta quinta-feira (20), a Adidância da Polícia Federal na Itália recebeu as imagens das câmeras do terminal no período em que Moraes diz ter sido agredido por um grupo de brasileiros.

Segundo informações do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, adidos à direção da PF no Brasil relataram que as imagens mostram o filho de Moraes, que também se chama Alexandre, levando um tapa no braço que teria resvalado nos seus óculos.

A defesa da família Montovani, no entanto, reitera o que foi dito por Roberto em depoimento à Polícia Federal: “O Sr. Roberto disse que o afastou com o braço. Ele não tinha a lembrança se com um empurrão ou tapa. Isso, imediatamente após seguidos e graves insultos a sua mulher. Foi um ato de defesa de um idoso com 71 anos de idade”, informou o advogado Ralph Tórtima.

Em quase duas horas de depoimento na delegacia da PF em Piracicaba, no interior de São Paulo, Roberto Mantovani afirmou que houve um “entrevero” com o filho do ministro, que teria feito “ofensas bastante pesadas” à sua esposa no aeroporto, segundo o advogado de defesa.

A defesa do empresário disse ter entregue também à Polícia Federal vídeo que mostra o ministro do STF conduzindo seu filho à Sala VIP. Segundo o relato, antes ambos fizeram referências às providências que seriam tomadas contra a família ao chegar no Brasil. “Nesse momento, Alex Zanatta, que estava com o casal, indaga o ministro se estaria ameaçando a todos. O ministro vira e diz: ‘Bandido’. Em ato contínuo, segue com seu filho e ingressa na sala VIP”, disse o advogado.

Vídeo do aeroporto

Em parceria com o governo brasileiro, a polícia italiana entregou, nesta quinta, imagens do circuito interno de TV de aeroporto de Roma, na Itália, aos da Polícia Federal (PF) naquele país.

O envio das imagens para o Brasil, segundo fontes da corporação, depende agora de autorização das autoridades italianas para que o material possa ser transferido pelo canal oficial de cooperação jurídica entre os dois países.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

PF faz busca e apreensão na casa de acusados de agredirem Moraes na Itália

PF ordena que Anderson Torres devolva salários recebidos na prisão

PF marca depoimento de Marcos do Val para explicar suposta trama golpista