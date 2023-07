Em Brasília, Tadeu de Souza destaca que novo programa federal fortalece segurança pública

Governador em exercício Tadeu de Souza representou o Amazonas durante o lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS), no Palácio do Planalto

Brasília (DF) – O governador em exercício do Amazonas, Tadeu de Souza, destacou que o novo pacote de ações do Governo Federal para a segurança pública reforça a parceria institucional com o Estado nas políticas da área. A declaração foi feita nesta sexta-feira (21) durante a cerimônia de lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS), realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

No evento, o governador em exercício destacou que, seguindo orientação do governador Wilson Lima, as medidas previstas no PAS serão fundamentais para fortalecer diferentes frentes de trabalho no combate à criminalidade em todo o estado. Nos últimos dois anos, o Governo do Amazonas investiu mais de R$ 280 milhões no setor, com qualificação de pessoal, reaparelhamento das forças de segurança e novas tecnologias, por meio do programa Amazonas Mais Seguro.

“São projetos importantes do Governo Federal e que reforçam a política que está sendo implantada pelo governador Wilson Lima que, desde 2021, vem valorizando ainda mais as forças de segurança, com a realização de concursos públicos e investimentos em tecnologia e inteligência”, declarou Tadeu de Souza, em entrevista coletiva à imprensa após o evento.

O PAS foi lançado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino. Entre as iniciativas está a liberação antecipada de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), somando R$ 1 bilhão para todos os estados e Distrito Federal, e a criação do Plano Amazônia – Segurança e Soberania (Plano Amas), que prevê outros R$ 2 bilhões em investimentos na região.

Novas instalações

Por meio do Plano Amas, o Governo Federal pretende criar uma nova estrutura para combater o crime organizado na Amazônia. As ações incluem a instalação de 28 bases terrestres e seis fluviais, totalizando 34 bases integradas de segurança. Outras iniciativas são a implantação, em Manaus, da Companhia de Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública e do Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal.

“Além disso, o ministro Flávio Dino afirmou que outros R$ 2 bilhões que estavam contingenciados também serão liberados neste segundo semestre”, acrescentou o governador em exercício, que compareceu à solenidade na capital federal acompanhado dos secretários estaduais General Carlos Alberto Mansur (Segurança Pública) e Flávio Antony (Casa Civil).

Combate ao crime organizado

No evento, o presidente Lula também reforçou a importância do fortalecimento da parceria entre União e os estados que formam a Amazônia Legal no enfrentamento da criminalidade organizada em toda a região.

“Quando nós estamos preocupados com a Amazônia é porque lá são quase cinco milhões de quilômetros quadrados, uma imensidão maior que toda a Europa junta. É lá que está sendo fomentado o crime organizado, o narcotráfico e tudo que é ilícito. Nós precisamos trabalhar em conjunto com os governadores dos estados e vamos redefinir o papel das Forças Armadas para que todo mundo tenha compromisso de proteger a selva brasileira”, ressaltou o presidente.

O ministro da Justiça afirmou que lutar contra o crime organizado na Amazônia significa proteger o Brasil e o meio ambiente.

“Combater o narcogarimpo, combater o narcotráfico na Amazônia é proteger o Brasil, é fazer com que o Brasil combata os desmatamentos. Vamos ampliar a presença das forças de segurança na Amazônia brasileira”, assegurou Flávio Dino.

Redução de mortes violentas no Amazonas

O Amazonas registrou uma redução de quase 10% na taxa de mortes violentas, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, divulgado na quinta-feira (20) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Houve uma queda de 9,3% nas mortes de vítimas de homicídio doloso (incluindo feminicídios e policiais assassinados), roubos seguidos de morte e lesão corporal seguida de morte.

