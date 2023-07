Chá revelação: cantor João Gomes e Ary Mirelle serão pais de um menino

Nesta terça-feira (25), o cantor João Gomes e a influencer Ary Mirelle descobriram que terão um menino, que se chamará Jorge. A revelação aconteceu em uma festa em Petrolina, em Pernambuco.

O futuro pai apostava em uma menina, enquanto a mãe achava que teria um menino. A notícia foi compartilhada ao vivo com mais de 130 mil seguidores da influenciadora.

No início da tarde, Ary registrou o momento de princesa fazendo as unhas e o cabelo para a ocasião. O cantor de forró não escondeu a ansiedade e publicou: “Um grande dia, turma. Hoje é o dia do chá!”.

Ele também mostrou a decoração do lugar, que tem tons de rosa e azul para representar o sexo feminino ou masculino para o bebê. Muitos ursos estavam presentes, desde os docinhos até bichos de pelúcia gigantes. Ao mostrar os doces, o rei do piseiro brincou: “O povo vendo eu querendo comer os doces antes de tudo”.

Um letreiro enorme foi montado em frente a um rio, com as palavras “boy”, para menino, ou “girl”, para menina, no local onde será feita a revelação mais tarde. “Olha que coisa linda. Nem acredito que tô vivendo isso em minha vida. Que coisa maravilhosa”, escreveu o cantor ao mostrar os convidados chegando.

João, de 20 anos, e Ary, de 22, estão juntos desde dezembro de 2022 e anunciaram a gravidez em junho. Depois do chá revelação, o casal revelou que pretende começar o enxoval do bebê em agosto.

*Com informações da ofuxico

