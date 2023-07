“Mulheres e meninas na ciência” é temática destacada em Workshop, em Manaus

Manaus (AM) – As ações do Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) para estimular uma maior participação de mulheres e meninas na ciência foram destacadas no 5º Workshop de disseminação do Marco Referencial para a Igualdade de Gênero em Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil.

O evento é promovido pelo British Council Brasil e foi realizado nesta segunda-feira (31), no Auditório Rio Javari, da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Durante o encontro, a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, destacou que a consolidação de um Marco Referencial, juntamente com as iniciativas que já vem sendo realizadas no Amazonas, fortalecem uma ciência mais diversa e inclusiva e ressaltou as ações desenvolvidas pela Fapeam desde 2020, no âmbito do Movimento Mulheres e Meninas na Ciência.

Essa ação envolve desde atividades de popularização da ciência para estimular uma maior participação de mulheres em carreiras científicas, bem como o incentivo ao protagonismo de mulheres na coordenação de projetos de pesquisa.

“Desde 2020, a Fapeam vem realizando atividades que estimulam a diversidade e inclusão acadêmica nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas STEMs (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). Começamos com uma edição do Fapeam na Feira, e hoje a Fundação fomenta programas exclusivos para cientistas mulheres”, disse Márcia Perales.

Além da diretora da Fapeam, também participaram do Workshop a coordenadora do curso de Psicologia da Ufam, professora Iolete Ribeiro Silva e o chefe do Departamento de Matemática da Ufam, professor Disney Douglas Oliveira.

O evento teve como objetivo socializar o Marco Referencial desenvolvido com base na experiência das Instituições de Ensino Superior participantes do edital Women in Science: UK-Brazil Gender Equality Partnerships – 2021 e discutir igualdade de gênero no setor.

Além disso, a ação visa atuar como incentivadora, instigando mudanças sistêmicas e culturais para enfrentar a discriminação, eliminar práticas e políticas excludentes e mudar comportamentos no ensino superior e na pesquisa no Brasil.

O workshop faz parte de uma série de 10 eventos a serem realizados nas cinco regiões do país, a fim de disseminar o Marco Referencial para a Igualdade de Gênero em instituições de ensino superior no Brasil.

Liderado pelo British Council, o Marco Referencial é o resultado de pesquisas e colaboração entre instituições brasileiras e britânicas, inspiradas no Athena Swan Charter do Reino Unido, cujo objetivo é proporcionar instrumentos que permitam às instituições de ensino superior e entidades de fomento e amparo à pesquisa monitorar e exigir o cumprimento de metas que levem à uma maior diversidade no ecossistema de educação superior.

*Com informações da assessoria

