Saturnino Valladares lançará edição bilíngue do livro “A última Costa”, de Francisco Brines.

Manaus (AM) – Na próxima quinta-feira (3), a Editora Valer lançará o livro intitulado ‘A última costa’, do poeta espanhol Francisco Brines, com tradução do professor e poeta Saturnino Valladares, na biblioteca do Icbeu Manaus, com entrada franca.

O evento começará às 18h e contará com leitura de alguns poemas do livro. O Icbeu fica localizado na avenida Joaquim Nabuco, 1286, Centro.

Francisco Brines é um poeta da intimidade que, como a maioria dos autores de seu grupo geracional, concebe a poesia como conhecimento, pois o poema desvela uma realidade desconhecida e profunda que só é aprendida pelo poeta no próprio ato da escritura. Também admite a função salvadora da poesia, que consegue deter o tempo – com seu esplendor e sua ruína – para durar na paixão da vida.

Neste livro, as reflexões sobre a passagem do tempo, a temporalidade do sujeito poético e os rostos do passado constituem os argumentos dos quais se serve a memória para criar esta obra literária.

Segundo Ángels Gregori, poeta e diretora da Fundação Francisco Brines, o autor não chegou a ler as traduções para o português, nas quais o poeta Saturnino Valladares estava trabalhando. Mas sabia, e com curiosidade de vez em quando perguntava pelo estado desse processo que tanto lhe enchia de felicidade.

“A tarefa de Valladares nos aproxima de um mar de entendimento, como era também a poesia de Brines: uma forma de abraçar mares opostos e de estender a mão ao outro”, escreveu na orelha do livro.

Para a coordenadora editorial da Valer, dra. em Filosofia, autora do livro ‘Para aquém ou para além de nós: uma contribuição do pensamento “primitivo” ou “bárbaro” para o pensar do futuro ‘, Neiza Teixiera, a parceria de Saturnino Valladares com a editora Valer é de uma responsabilidade e de uma enorme contribuição para conhecermos melhor os grandes escritores espanhóis, ainda mais em edição bilíngue.

“É importante trazer para os leitores de poesia a criação de poetas de um país distante, partilhando o que se produz numa parte da Europa, e mostrando que as inquietações humanas são comuns. Ao mesmo tempo, é fundamental partilharmos uma das mais especiais criações humanas – a poesia. É importante enfatizar que esta é a primeira tradução do poeta para a Língua Portuguesa”, enfatiza Neiza.

Quem quiser adquirir a obra antes do lançamento, ela já está disponível pelo site da Valer: editoravaler.com.br.

Quem é Saturnino Valladares

É autor de cinco livros de poesia – “Las almendras amargas”, “Cenizas, Secretos del Fénix”, “Los días azules” e “Vaga-lumes ao meio-dia” – e de numerosos artigos e poemas publicados em jornais e revistas especializados, principalmente no Brasil e na Espanha.

Sua obra poética foi incluída em várias antologias internacionais, como Amour Fou. Ebrio Desván de Amores Locos (2016). Sua tese de doutorado, Retrato de grupo con figura ausente, ganhou o concurso da Diputación de Ourense, Espanha, e foi publicada em 2017.

