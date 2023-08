Teatro Amazonas tem espetáculos de dança, música e teatro no início de agosto

O Teatro Amazonas divulga a programação de espetáculos para os dias 1º a 15 do mês de agosto. O cronograma inclui musicais, concertos, shows de dança e peças infantis.

Iniciando o mês, o Balé Folclórico do Amazonas apresenta o espetáculo “Folguedos”, com entrada gratuita. O trabalho é uma homenagem ao Festival Folclórico do Amazonas, com direito a danças tradicionais e um formato diferenciado. “Folguedos” será apresentado em duas sessões, nos dias 1º e 3 de agosto, às 20h.

No dia 2, o Teatro receberá o show musical “Rosangela Costa Cantando no Choro”. Sob a direção de Manoel Passos, o evento reúne os choros instrumentais mais conhecidos de forma cantada, representando toda a brasilidade dentro de um gênero musical único e contagiante. A apresentação se inicia às 20h, e os ingressos estão à venda no site www.shopingressos.com.br.

Nos dias 4 e 5 de agosto, às 20h, a Associação Belas Artes do Amazonas apresentará o musical “Moulin Rouge: O Amor em Vermelho”. Os ingressos para assistir ao show podem ser adquiridos no site www.shopingressos.com.br. O clássico, com a história ambientada no cabaré Moulin Rouge, não é recomendado para menores de 12 anos.

No 6, às 11h, o público infantil poderá se divertir com o musical “O Encanto dos Madrigal”. A peça reproduz a história do filme “Encanto”, lançado pela Disney em 2021, que fala de Mirabel, a única jovem de uma família mágica a nascer sem nenhum poder. O público pode obter os ingressos através do site www.shopingressos.com.br.

Ainda no dia 6, às 19h, o Corpo de Dança do Amazonas convida Andressa Miyazato para a comemoração dos 25 anos da companhia, na qual ela apresentará o “Work Progress” da sua montagem no Teatro Amazonas. Em seguida, o CDA apresenta o espetáculo “Caput – Art 5”. A entrada é aberta e livre para todos os públicos.

No dia 9 de agosto, o Teatro recebe a programação do Festival Música na Estrada. Considerado um dos projetos mais relevantes no Norte e Centro-Oeste, o Festival apresentará a sua 9ª edição, em Manaus, nos dias 7 a 11 de agosto, e terá apresentações no Teatro Amazonas nos dias 9 e 10, ambos com entrada franca, e livre para todos os públicos.

No dia 9, na edição “Gala de Dança”, serão realizadas duas apresentações, com um intervalo de 10 minutos entre si. Às 20h, o show “TA: Sobre Ser Grande” é regido pelo Corpo de Dança do Amazonas e traz uma representação dos Tikunas, povo originário do Amazonas.

E às 20h50, a Focus Cia de Dança apresenta “As Canções que Você Dançou pra Mim”, espetáculo onde quatro casais são embalados por um grande “pot-pourri” com 72 canções interpretadas pelo grande cantor e compositor Roberto Carlos.

Ainda pelo Festival Música na Estrada, no dia 10 de agosto, às 20h, o show “Requiem de Verdi” traz a Amazonas Filarmônica, juntamente ao Coral do Amazonas e Solistas. Nessa experiência musical, o repertório se consolida com a Missa de Requiem (1874), do compositor de óperas italiano Giuseppe Verdi.

E dentro da programação habitual, o Teatro Amazonas realiza, às 16h, do dia 11, um “Sarau no Hall” em celebração antecipada ao Dia dos Pais. Com participação do Corpo de Dança e da Orquestra de Violões do Amazonas, a proposta é ocupar os espaços públicos com a linguagem da música e da dança contemporânea. O evento é aberto ao público com duração de 30 minutos.

Ainda no dia 11 de agosto, o Grupo Jurubebas de Teatro apresenta, às 20h, a peça “Desassossego”. Com entrada gratuita e classificação indicativa de 16 anos.

Finalizando a primeira quinzena do mês, a Orquestra de Violões do Amazonas convida a cantora Sarah Almeida, no dia 15 de agosto, às 20h, ao palco do Teatro Amazonas. Por meio do espetáculo “Emoções”, os músicos prestarão uma homenagem ao cantor brasileiro Roberto Carlos. O show é gratuito e livre para todos os públicos.

Para obter mais informações sobre os espetáculos do Teatro Amazonas e a programação de outros espaços culturais, o público pode visitar as redes sociais e o site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (cultura.am.gov.br).

