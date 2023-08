Shows de música movimentam o fim de semana na Casa de Praia Zezinho Corrêa

Manaus (AM) – A Casa de Praia Zezinho Corrêa, administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), será palco de seis atrações musicais que vão movimentar a tardezinha deste fim de semana.

“Os shows apresentarão talentosos artistas locais, trazendo performances incríveis para o público. Temos certeza de que a Casa de Praia continuará sendo palco de momentos memoráveis. Reforçamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de todos, seguindo rigorosamente as orientações sanitárias”, afirma o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Já no domingo, 6, às 18h, a tardezinha será marcada, com entrada franca, para os três shows das DJs Elow, May Seven e Izzy, que vão agitar a noite envolvendo o público com músicas eletrônicas.

Finalidade

A Casa de Praia Zezinho Corrêa é um espaço público diversificado, que combina a bela paisagem à beira do rio com uma ampla variedade de sabores e atividades. Além das opções gastronômicas, o local valoriza a cultura local, apresentando artistas regionais no palco e exibindo artesanato da região. Tornou-se um ponto turístico importante, que impulsiona a economia local e promove o empreendedorismo cultural e turístico, proporcionando uma experiência única aos visitantes.

*Com informações da assessoria

