Obra de Gal Costa pode sair de circulação em meio a disputa de viúva

Acusada de sabotar cessão de direitos de Gal Costa, Wilma Petrillo luta pelo reconhecimento da união estável com a cantora

A obra produzida por Gal Costa ao longo de seis décadas pode ficar inacessível para os fãs. Além de um imbróglio judicial envolvendo a herança da artista, que morreu em novembro de 2022, vítima de um infarto, a viúva de Gal Wilma Petrillo, é acusada por produtores culturais e ex-funcionários de sabotar a cessão de direitos da artista, que também estão entre os bens deixados por ela.

Somente o julgamento do inventário decidirá a partilha dos bens e o administrador da obra. Segundo a revista Piauí, Petrillo entrou com um processo, que corre em segredo de Justiça, pedindo o reconhecimento de uma união estável da artista, com quem conviveu por 24 anos.

Wilma também solicitou a posição de inventariante do espólio e pediu a guarda de Gabriel Costa Penna Burgos, filho adotado por Gal em 2007, atualmente com 18 anos. Caso os pedido sejam atendidos, Petrillo terá 50% dos bens de Gal e vai administrar a obra junto com Gabriel.

Wilma também solicitou a posição de inventariante do espólio e pediu a guarda de Gabriel Costa Penna Burgos, filho adotado por Gal em 2007, atualmente com 18 anos. Caso os pedido sejam atendidos, Petrillo terá 50% dos bens de Gal e vai administrar a obra junto com Gabriel.

A Folha de S. Paulo afirma que a Defensoria Pública precisou entrar no caso por causa de uma incompatibilidade de interesses entre o filho e a viúva. A entidade, no entanto, não detalhou o andamento da ação, respeitando o sigilo judicial.

O advogado Felipe Russomanno, ouvido pela Folha na condição de especialista, afirmou que o processo deve se estender no tempo e pode ter diferentes desfechos. “Quando o inventariante for nomeado, ele passa a ceder ou não os direitos até a conclusão do julgamento”, afirma.

O advogado chama a atenção para um episódio na edição do Fantástico, da TV Globo, que foi ao ar logo depois da morte de Gal. Durante a entrevista, o telespectador é informado pela repórter que Gabriel trata Petrillo como sua madrinha. “Muito provavelmente Petrillo terá o reconhecimento da união estável, mas é estranho o filho de Gal tratar Wilma como madrinha. Ele não fala madrasta, nem mesmo mãe”, diz Russomanno.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Elon Musk oferece assistência jurídica para usuários com problemas no trabalho por posts

Estreante Vegetti marca, Vasco derrota o Grêmio em casa e acaba com jejuns no Brasileirão

Funerária lança caixões rosa-choque com tema da Barbie: “Um sucesso”