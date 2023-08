Moradores do bairro Betânia recebem curso de ‘Cuidador Comunitário’

A Prefeitura de Manaus abriu nesta terça-feira (8), mais uma turma do curso “Cuidador Comunitário”, para os moradores do bairro Betânia, Zona Sul. As aulas serão ministradas no grupo de Idosos do Caico, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Betânia, na rua São Lázaro, nº 26.

Com aulas nas terças e quintas-feiras e uma carga horária de 21 horas de duração, a capacitação se estenderá até o dia 29 de agosto, e tem como objetivo orientar a comunidade no trato com as pessoas idosas e nos cuidados necessários que o processo de envelhecimento exige, diante das limitações que surgem com o tempo.

João Batista, de 26 anos, conta que essa capacitação chegou em um momento necessário da sua vida, para ajudar nos cuidados básicos com seu avô.

“Eu resolvi fazer minha inscrição, porque meu avô está precisando muito de apoio em casa, somos uma família pequena, eu faço faculdade e nas horas que estou em casa, ajudo a minha mãe, que hoje cuida sozinha dele, então essa capacitação vai me ajudar muito. Ano que vem pretendo fazer o curso mais completo que a Fundação Doutor Thomas realiza”, disse.

Ao todo, 53 alunos estão inscritos e o conteúdo programático inclui também informações sobre violência contra a pessoa idosa, rede de proteção, questões de higiene pessoal, alimentação, cuidados médicos, medidas de prevenção, mudanças psicossociais e espirituais, além de noções de direitos humanos e cidadania.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Prefeitura de Manaus inicia quinta semana do curso de ‘Mercado de Games’

Prefeitura de Manaus abre inscrições para novos instrutores de cursos da Espi

Prefeitura de Manaus abre inscrições para o curso de Cuidador de Idoso ‘Cuidadoso’