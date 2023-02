Prefeitura de Manaus abre inscrições para o curso de Cuidador de Idoso ‘Cuidadoso’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT), em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) – vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) – dará início às inscrições para a primeira turma do curso Cuidador de Idoso “Cuidadoso” do ano, nos próximos dias 13 a 14, até o preenchimento das vagas ofertadas no portal.

A pré-inscrição estará disponível a partir das 9h, por meio do site da FDT: doutorthomas.manaus.am.gov.br, onde o candidato deverá preencher uma ficha de pré-inscrição com os dados solicitados no edital, juntamente com o seu e-mail.

Serão ofertadas 200 vagas na pré-inscrição, porém somente 80 candidatos serão aprovados para participar do curso, sendo 40 para o turno matutino e 40 para o vespertino. A relação com os nomes dos 200 pré-inscritos será divulgada no próximo dia 17, a partir das 9h, no portal da Fundação Dr. Thomas, com a data e horário agendado. Nos dias 17 e 18/2, o candidato deverá digitalizar e anexar no sistema os seguintes documentos: RG, CPF, certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de endereço e comprovante da vacina contra a Covid-19.

Jurista condena Lula

O jurista Ives Gandra Martins, tido como um dos maiores do país, condenou as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Banco Central (BC). Em vídeo, Gandra afirma que as declarações do petista prejudicam os principais indicadores da economia, como a inflação, os juros e a taxa de crescimento. “Aqueles que entendem de economia dizem que as declarações do presidente Lula não permitem a redução dos juros”, declarou, pontuando os ataques do petista em direção ao presidente do BC, Roberto Campos Neto. Segundo o jurista, o mercado reage negativamente.

Lira contraria Lula

O presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a autonomia do Banco Central (BC) no último dia, 9, depois das críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à gestão do presidente da autarquia, Roberto Campos Neto. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, também assegurou a autonomia do BC.

Para Lira, a independência é “uma marca mundial” e foi enfático ao dizer que, na Câmara, não haverá recuo sobre o tema. “Com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirá”, acrescentou.

Suspeito de ‘rachadinha’

O ex-deputado André Ceciliano (PT-RJ) foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a Secretaria de Assuntos Federativos, órgão que funciona no quarto andar do Palácio do Planalto. Em 2018, o então deputado era presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Na época, Ceciliano apareceu no topo da lista de suspeitos em um suposto esquema de “rachadinha” na assembleia. Ele teria sido beneficiário de quase R$ 50 milhões. O ex-deputado sempre negou as acusações.

Bolsonaro sem chance?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que não há chance de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltar à Presidência da República. “Deixe-me lhe dizer mais uma coisa, não há chance dele [Bolsonaro] voltar à Presidência”, disse Lula, acrescentando que o Brasil aos poucos estava se encontrando e que a democracia iria prevalecer. “Esse é o meu compromisso. E eu espero que daqui a quatro anos, o Brasil esteja democrático”, afirmou Lula, em tom de campanha.

STM punirá militares

O ministro Francisco Joseli Parente Camelo, futuro presidente do Superior Tribunal Militar (STM), afirmou que a Corte julgará “com toda a Justiça” eventuais processos envolvendo militares que tenham participado ou se omitido nos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. “Nós julgaremos com toda a Justiça, com todo o pleno direito à defesa e ao contraditório, e se tiver realmente cometido crimes, se chegar a nós, será punido”, declarou.

Camelo, que assumirá o cargo de presidente do STM em março, esteve na última quarta-feira (8) no Supremo Tribunal Federal (STF).

ICMS mantido

No último dia 9, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux decidiu suspender mudanças na base de cálculo do ICMS, imposto estadual, sobre energia elétrica. Pela decisão, fica mantida a cobrança do tributo sobre as tarifas de distribuição e transmissão e encargos setoriais vinculados às operações de energia, além da incidência sobre a parcela efetivamente consumida.

A alteração na base de cálculo do imposto, para que alguns dos componentes da tarifa não sejam tributados, foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, por meio da Lei Complementar 194.

Marcelo Ramos criticou Amom

O ex-deputado federal Marcelo Ramos (PSD) criticou Amom Mandel (Cidadania), nas redes sociais, acusando o parlamentar de ter se calado mediante as falas do secretário extraordinário do Ministério da Fazenda Bernard Appy, sobre a possibilidade de extinção dos incentivos fiscais às empresas dos polos industriais no país, representando uma ameaça à Zona Franca de Manaus. Ramos disse estar surpreso pela falta de reação do deputado federal durante o evento da RenovaBR. Porém Amom, divulgou um vídeo em que mostra que questionou o secretário sobre a ameaça aos incentivos fiscais.

Fahur confronta ministro

O deputado Sargento Fahur (PSD-PR) xingou, no último dia 9, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB). Em evento da indústria da defesa, o congressista criticou a política de desarmamento do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e confrontou o ministro. “Vem buscar minha arma aqui, seu merda”, declarou.

O parlamentar destacou que é coautor de um projeto de decreto legislativo para sustar os decretos sobre armas de Lula. “Obrigado por me permitir que assinasse como coautor aquele projeto decreto legislativo para a gente tentar derrubar esses decretos malignos…”, completou Fahur.

Família processa Baldwin

Os pais e a irmã da diretora de fotografia Halyna Hutchins, que morreu durante as filmagens do filme Rust processaram, no último dia 9, o ator Alec Baldwin, autor do tiro que matou a profissional, por negligência. A fatalidade aconteceu em outubro de 2021.

Os membros da família, que apresentaram as acusações à Suprema Corte de Los Angeles, também apresentaram um processo contra a produtora do filme, Hannah Gutierrez-Reed, e o assistente de direção David Halls, entre outros, segundo explicou a advogada da família, Gloria Allred, em entrevista coletiva.

Calote anunciado

A Americanas começou a notificar os shoppings onde existem suas lojas físicas de que os aluguéis devidos até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, 19 de janeiro, não serão pagos. O motivo é o efeito de suspensão de cobranças conferido pela recuperação judicial.

Segundo as cifras que constam na lista de credores do processo de recuperação da varejista, entregue à Justiça do Rio de Janeiro, a companhia deve R$ 11,6 milhões aos shoppings espalhados por diversas regiões do país.

Viaduto interditado

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com o apoio da Secretaria Municipal de Obras (Seminf), estará interditando parcialmente, neste fim de semana, sentido bairro/Centro, uma pista da parte superior do viaduto do Manoa, localizado na avenida Max Teixeira, zona Norte, para que uma empresa particular realize a recuperação de buracos ocasionados no piso. A obra terá a duração de cinco dias e contará com o apoio dos agentes de trânsito para orientar os motoristas sobre os desvios. A interdição não irá afetar o serviço de transporte público.

Obsessão

Dos 16 discursos oficiais feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde a posse em 1º de janeiro, em 14 oportunidades houve alusões ou menções diretas ao antecessor Jair Bolsonaro (PL), a quem já se referiu como “genocida”, “irresponsável”, “desumano”, “insensato” e até mesmo como “o coisa”. “Acho que é bom a gente esquecer quem governou este país até o dia 31 de dezembro”, disse Lula sempre lembrando de Bolsonaro em seus discursos. Desta vez, a fala foi dirigida a um seleto grupo de políticos em reunião, na última quinta-feira (8), no Palácio do Planalto.

Críticas à Cláudia Raia

A atriz Claudia Raia foi alvo de crítica nas redes sociais por conta de um vídeo em que ela aparece mostrando sua mansão. Comentários negativos contra ela foram publicados, durante esta semana. Vários perfis do Twitter citaram a Lei Rouanet.

Entre quem criticou, está o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), que afirmou que a atriz “está se lambuzando”. “Você já comeu a picanha que Lula prometeu? A Cláudia Raia já e está se lambuzando na Rouanet”, escreveu o parlamentar.

“Ministério da Verdade”

O senador Sergio Moro (União-PR) quer o fim do “Ministério da Verdade” de Lula. Ele protocolou, na última quarta-feira (8), um projeto de decreto legislativo para tentar parar a criação da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, nome oficial do órgão criado dentro da Advocacia-Geral da União (AGU). O objetivo do “Ministério da Verdade” é combater a disseminação de notícias falsas. “Esse ministério pode promover o enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas e servir de fundamento para a instrumentalização da censura política”, argumenta Moro, no projeto.

Bolsa Família

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, no último dia 9 que há indícios de que 2,5 milhões estão recebendo o Bolsa Família de forma irregular. Segundo o ministro, os cadastros do programa estão em revisão. “Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões dos que recebem têm grandes indícios de irregularidades”, disse.

De acordo com o ministro, há pessoas com renda elevada, de aproximadamente nove salários mínimos, que recebem o benefício, destinado a famílias de baixa renda.

Aplausos

Ao deputado estadual Thiago Abrahim que apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Amazonas que altera a lei 203/2014, promulgada, originária do projeto de lei do ex-deputado estadual Chico Preto que estabelece descontos do IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores) a bons condutores.

Vaias

Ao governo autoritário de Daniel Ortega na Nicarágua que mantinha mais de 200 presos políticos e os colocou em um avião com destino aos Estados Unidos. Segundo parentes dos detidos e relatos da imprensa, o grupo de pessoas era composto por políticos da oposição e líderes empresariais. Os prisioneiros enfrentaram condições precárias com pouco acesso ao sol ou ar fresco. Um prisioneiro, Hugo Torres, de 73 anos, morreu no cativeiro.

